Le PSG a informé Donnarumma de l’arrivée de Chevalier

Le PSG devrait changer de gardien cet été. Titulaire cette saison, Gianluigi Donnarumma a été prévenu que Lucas Chevalier devrait rejoindre le PSG.

Ces derniers jours, les informations mercato du PSG tournent presque toutes autour du poste de gardien. Dans l’impasse au sujet de la prolongation de contrat de Gianluigi Donnarumma, le club de la capitale a relancé la piste menant à Lucas Chevalier. Il aurait déjà trouvé un accord avec l’international français et discuterait depuis plusieurs jours avec Lille pour trouver un accord pour un transfert au PSG. Du côté de Gianluigi Donnarumma, on souhaiterait rester chez les Rouge & Bleu même s’il ne trouve pas d’accord pour une prolongation de contrat, lui qui est encore lié au PSG jusqu’en juin 2026.

Les dirigeants ont souhaité afficher un discours très transparent auprès de leur gardien

Ce vendredi soir, RMC Sport explique que selon ses informations, le PSG aurait informé l’international italien de l’arrivée prochaine de Lucas Chevalier au sein de l’effectif parisien. « Les dirigeants ont souhaité afficher un discours très transparent auprès de leur gardien, à qui ils ne veulent pas cacher les choses. » Forcément, la nouvelle n’a pas fait plaisir à Gianluigi Donnarumma. Dans l’entourage de l’Italien, on ne souhaite pas faire de commentaires sur la situation et on préfère attendre la suite des évènements, explique le média sportif. Ce dernier avance que le dossier Lucas Chevalier avance bien. « Les négociations avec le Losc se sont accélérées ces derniers jours, les deux parties ayant accepté l’idée d’un transfert cet été. Un contrat de cinq ans est déjà sur la table pour le gardien français. Paris continue de discuter avec Lille une opération autour de 40 millions d’euros hors bonus. La confiance est de mise de part et d’autre sur la faisabilité du transfert. » En ce qui concerne Gianluigi Donnarumma, les discussions engagées depuis plusieurs mois pour sa prolongation n’ont pas encore abouti en raison de la proposition salariale du PSG, qui veut désormais inclure une part variable dans tous les nouveaux contrats signés. Désormais clairement informé de la situation autour de Lucas Chevalier, Donnarumma sait à quoi s’en tenir. Deux choix s’offrent à lui : partir cet été – ce que le PSG verrait d’un bon œil – ou rester, ce qui pourrait augurer quelques crispations cette saison. Dans l’esprit de Luis Enrique, Lucas Chevalier est amené à devenir le gardien numéro 1 du PSG à son arrivée. Mais si Donnarumma décide de rester, il ne sera pas mis de côté compte tenu de son historique, de ses performances la saison passée et de ce qu’il représente dans le vestiaire. Ce qui pourrait donc installer un flou à un poste plus que stratégique, conclut RMC Sport.







