Le PSG est un club qui possède un grand coeur. Très régulièrement, le club de la capitale vient en aide aux personnes démunis et en situation de précarité. Ce jeudi, les Rouge & Bleu ont annoncé – via un communiqué – le lancement d’un « sport truck innovant aux couleurs du club, qui sillonne la région du sud-est du Bangladesh. » En partenariat avec avec la start-up KLABU, basée à Amsterdam, et FRIENDSHIP SPO, au Bangladesh, le club de la capitale permet à près de 500 enfants de pratiquer du sport en jouant au « football, au volley-ball, au badminton, au cricket, au footvolley (appelé localement Sepak Takraw), ainsi qu’à d’autres sports populaires de la région (…) une bibliothèque sportive mobile qui apporte de la joie et renforce la confiance et l’amitié chez les enfants Rohingyas et Bangladais dans le camp de réfugiés de Cox’s Bazar et les villages alentours. »

Ce projet mené par le PSG et ses deux partenaires a reçu le soutien du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) et a été chaleureusement accueilli dans le camp et par les autorités bangladaises. Un projet qui sera le début d’une longue série d’actions du PSG avec ses partenaires au Bangladesh.

Pour le site officiel du club, la directrice adjointe du fonds de dotation du Paris Saint-Germain, Sabrina Delannoy, s’est exprimée sur ce sport truck lancé au Bangladesh. « Ce projet est une immense fierté pour le Paris Saint Germain et son fonds de dotation. Nous nous battons chaque jour pour faire du sport une source d’inspiration et d’espoir pour les enfants. Aujourd’hui, ce savoir-faire nous le mettons au service des réfugiés du Bangladesh. Nous voulons leur redonner le sourire et réunir tous les enfants Bangladais et Rohingyas autour d’une même passion : le sport. »

Dans son communiqué, le PSG précise également qu’une collection capsule unique est actuellement en développement avec KLABU. Sa sortie est prévue pour la rentrée prochaine et « les bénéfices serviront à financer le programme, afin de permettre à chacun de participer à ce grand projet de solidarité mondiale », rapporte le club parisien.