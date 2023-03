Ligue 1 : OGCN / PSG programmé

Pour le compte de la 30e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG se déplacera à l’Allianz Riviera le 8 avril prochain. L’occasion pour les hommes de Christophe Galtier de poursuivre leur chemin vers le onzième titre de champion de France de l’histoire du club de la capitale.

La programmation de la 30e journée de Ligue 1 Uber Eats est tombée. C’est donc le samedi 8 avril (21h sur Cana+ 360 & Canal + Foot) que le Paris Saint-Germain affrontera l’OGC Nice sur sa pelouse de l’Allianz Arena. Une rencontre qui aura son importance tant en terme de timing que résultat. En effet, ce déplacement sur la côté d’Azur se fera une semaine après la réception de l’Olympique Lyonnais au Parc des Princes, et une semaine avec la réception du RC Lens. Face à des Azuréens actuellement septième au classement et prétendants à l’Europe, les hommes de Christophe Galtier devront faire preuve de sérieux et concentration afin de rester impliqué dans la course au onzième titre de champion de France de l’histoire du PSG. Le technicien français aura l’occasion par ailleurs de retrouver la zone technique du banc de touche de l’Allianz Riviera, cette fois-ci avec les couleurs Rouge & Bleu du Paris Saint-Germain.

Programmation complète de la J30 de Ligue 1 Uber Eats

Vendredi 7 avril 2023 à 21h00 sur Prime Video

RC Lens – RC Strasbourg Alsace

Samedi 8 avril 2023 à 17h00 sur Prime Video

Angers SCO – LOSC

Samedi 8 avril 2023 à 21h00 sur Canal+ Sport 360 et sur Canal+ Foot

OGC Nice – Paris Saint-Germain

Dimanche 9 avril 2023 à 13h00 sur Prime Video

Olympique Lyonnais – Stade Rennais F.C.

Dimanche 9 avril 2023 à 15h00 sur Prime Video

AC Ajaccio – AJ Auxerre

Montpellier Hérault SC – Toulouse FC

Stade de Reims – Stade Brestois 29

ESTAC Troyes – Clermont Foot 63

Dimanche 9 avril 2023 à 17h05 sur Canal+ Foot

FC Nantes – AS Monaco

Dimanche 9 avril 2023 à 20h45 sur Prime Video

FC Lorient – Olympique de Marseille