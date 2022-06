Info CS : Le PSG en négociations très avancées avec Zidane

C’est la bombe de ce vendredi 10 juin, le PSG est proche de trouver son prochain entraîneur. Alors que de nombreuses rumeurs sont sorties depuis quelques jours, un nom revient avec insistance : celui de Zinedine Zidane. Annoncé plus tôt dans la journée par le journaliste du Mundo Deportivo, Ramon Fuentes, la piste a pris beaucoup d’ampleur ces dernières heures.

Un pouvoir sportif important

Comme nous vous l’avons révélé il y a près de trois semaines de cela, Mauricio Pochettino ne sera plus l’entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine, et la priorité pour le remplacer s’appelle Zinedine Zidane. Des négociations avaient déjà démarré entre les deux parties depuis un certain temps et devaient se poursuivre les jours qui précédaient la finale de la Ligue des Champions organisée… à Paris. Selon nos informations, les discussions se sont accélérées au point où celles-ci sont désormais très avancées entre le coach français et le PSG. Malgré les dires de certains, aucun accord n’a encore été été trouvé avec le champion du monde 1998, mais on nous rapporte que les tractations vont dans le bon sens. Une information confirmée par l’AFP, qui a directement contacté le Paris Saint-Germain. Nous pouvons affirmer que le club de la capitale a promis à l’ancien entraineur du Real Madrid un pouvoir assez large sur le sportif, bien que Luis Campos vient d’être nommé officiellement en tant que conseiller. Il faudra observer comment cela pourrait potentiellement s’articuler à l’avenir entre les deux hommes.

Des négociations qui datent de nombreux mois

Le dossier Zinedine Zidane et le Paris Saint-Germain ne date pas d’hier. Comme nous vous l’avons expliqué plus tôt, l’état major parisien travaille ce dossier depuis de nombreux mois. Malgré des négociations longues, et qui se poursuivent en ce moment, le coach français n’a jamais fermé la porte au PSG. Selon nos informations, Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron ont aussi eu un rôle pour essayer de convaincre « ZZ » de rejoindre le PSG. Les prochaines heures pourraient être décisives dans ce dossier. Avant toute chose, il faudra trouver un accord avec Mauricio Pochettino pour que les deux parties se séparent dans les meilleurs termes. Les tractations pourront alors ensuite se poursuivre avec Zinedine Zidane, et potentiellement se conclure, à la grande joie de nombreux supporters.