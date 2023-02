Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 6 février 2023. La nouvelle blessure de Renato Sanches et les conséquences sur son avenir, un PSG moins souverain qui aborde un mois de février capital, les prolongations de Marquinhos, Presnel Kimpembe, Lionel Messi ou Sergio Ramos…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque le calendrier infernal qui attend le PSG jusqu’au 26 février avec des chocs tous les trois jours. Même s’il est leader de la Ligue 1, que les résultats de ce week-end lui ont été favorables (nul de Lens, défaite de Marseille), qualifié pour les huitièmes de finale de Coupe de France et de Ligue des Champions, le PSG semble déjà avoir le souffle court, en déficit de forces vives, d’inspiration et de certitudes avant cet enchainement de chocs en 20 jours, lance le quotidien francilien. « En référence à cet OM privé d’Europe, ce Monaco déjà sorti de Coupe de France et un Bayern exempté de compétition durant les trois semaines qui ont suivi le Mondial« , Paris, lui joue tous les trois jours. Il devra faire aussi sans une de ses pièces maîtresses, Kylian Mbappé, éloigné des terrains pendant trois semaines qui s’ajoute « aux absences de Kimpembe (reprise), Mukiele (ischios) et Sanches (cuisse), à la fatigue musculaire de Neymar et à la contracture de Ramos. » Cette avalanche de forfaits met surtout en exergue l’étroitesse d’un effectif « qui ne peut, dès lors, être boosté que par des joueurs issus du centre de formation mais qui, aussi talentueux soient-ils, n’ont pas encore le bagage et l’expérience pour assumer ce type de responsabilités« , assure Le Parisien. Depuis le retour du Mondial, le PSG réalise des performances très en deçà de son niveau. « L’énergie physique et mentale laissée par les Mondialistes au Qatar, l’incapacité de la plupart des recrues à élever leur niveau de jeu et l’irrégularité encore trop fréquente de certains cadres tendent à faire rentrer Paris dans le rang« , lance le quotidien francilien. Même s’il est conscient que la marge est réduite avec ses adversaires, Christophe Galtier sait « toutefois son PSG capable de se transcender pour répondre aux attentes et aux exigences des chocs au sommet qui se profilent. »

Dans le quotidien francilien, il est aussi question de Renato Sanches. Le milieu de terrain s’est de nouveau blessé samedi après-midi lors de la victoire du PSG contre Toulouse et risque une nouvelle fois d’être éloigné des terrains plusieurs semaines. Une quatrième blessure cette saison, lui qui a déjà manqué 10 matches en raison de pépins physiques. « De quoi largement contribuer à entretenir sa réputation de joueur fragile. Notamment au niveau des ischio-jambiers.« En attendant le verdict de cette nouvelle blessure, Jean-Bernard Fabre, docteur en physiologie et en biomécanique, ne se montre pas inquiet pour la suite de la carrière du milieu de terrain portugais. « À 25 ans, une blessure aux ischios, sauf si elle est vraiment très très grave, ça ne devrait pas hypothéquer sa faculté à reprendre. Il est jeune encore.«

De son côté, l’Equipe évoque les dossiers de prolongations au sein du PSG. Selon le quotidien sportif, les négociations autour de la prolongation de Marquinhos, entamées au cours de l’année 2021, sont sur le point d’aboutir. Le capitaine du PSG devrait prolonger de trois ans supplémentaires, soit jusqu’en juin 2027 ou 2026 plus une dernière année en option. « Ne restent plus que quelques détails à régler. » Le président Nasser al-Khelaïfi rêve de voir Marquinhos terminer sa carrière à Paris assure l’Equipe, lui qui est profondément attaché au club et à la ville « au point de n’avoir jamais donné suite aux séduisantes propositions arrivées dans sa boîte aux lettres au fil des ans (Barça, Manchester United, Chelsea...). » Si ce dossier a été long, deux points peuvent l’expliquer. « d’une part, des positions initiales assez éloignées sur le volet salarial et qui se sont peu à peu rapprochées, d’autre part un sentiment partagé qu’il n’y avait pas urgence et que, la volonté des deux camps étant de continuer, un terrain d’entente finirait bien par être trouvé. » En ce qui concerne Lionel Messi, Luis Campos a expliqué à Téléfoot que les deux parties discutaient toujours d’une prolongation. « Au cœur des échanges, la question financière là aussi puisque le PSG, déjà dans le viseur de l’UEFA pour le fair-play financier et contraint de baisser sa masse salariale de 30 % l’été prochain, est très précautionneux sur ses investissements. » En ce qui concerne Presnel Kimpembe (2024), les discussions se poursuivent. « Il a la proposition du club entre les mains mais rien n’est acquis, l’intéressé se posant des questions sur sa situation et sur son avenir. » Enfin, pour Sergio Ramos, dont le contrat expire le 30 juin, la suite de son aventure parisienne dépendra de sa fin de saison conclut l’Equipe.

