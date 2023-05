Le PSG agacé dans le dossier Bellingham ?

Le dossier Jude Bellingham a un temps était lié au PSG, mais semble désormais être promis au Real Madrid. En effet, à près de deux mois du début du mercato estival 2023, Fabrizio Romano annonce une conclusion proche entre le milieu de terrain anglais et le club madrilène.

C’est au cours de la Coupe du Monde 2022 que Nasser Al-Khelaïfi a été interrogé sur Jude Bellingham par Sky Sports : « C’est un joueur fantastique, quel joueur ! L’Angleterre a de la chance de l’avoir, pour être honnête. C’est un des meilleurs joueurs de la compétition. C’est incroyable, c’est sa première Coupe du Monde. Il est calme et relâché, il a confiance en lui […] tout le monde le veut, je ne vais pas le cacher. Il est dans son club, et on le respecte, donc si on veut lui parler, on parlera avec son club d’abord« , avait répondu le président du Paris Saint-Germain. Une déclaration qui avait suffit à faire de Jude Bellingham une piste pour le club de la capitale, au moins dans les presse et dans les rangs des observateurs. Cependant, en ce début de mois de mai, Fabrizio Romano annonce : « C’est confirmé. Le Real Madrid est sur le point de conclure un accord pour signer Jude Bellingham. Les négociations progressent vers les étapes finales« . Un coup de froid pour les espoirs de voir le milieu de terrain anglais évoluer sous les cieux parisiens.

Une fausse piste pour le PSG …

Cependant, le journaliste italien spécialisé dans le mercato, a une nouvelle fois cité le nom du PSG autour du dossier Bellingham. En effet, notre confrère transalpin affirme que le Paris Saint-Germain n’a jamais vraiment été dans la course pour s’attacher les services du joueur du Borussia Dortmund. Plus encore, le club de la capitale aurait eu l’impression d’être utilisé afin de faire montrer les enchères.

