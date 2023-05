PSG : Comment Luis Campos prépare la suite

Le PSG prépare d’ores et déjà la saison prochaine avec des dossiers brûlants ouverts pour le marché des transferts estival. Pointé du doigt depuis son arrivée, Luis Campos se dresse comme l’homme d’une nouvelle ère et travaille activement afin de faire prendre un virage au Paris Saint-Germain.

Afin d’entamer une nouvelle ère et d’avancer en ce sens, Luis Campos s’est rendu au Qatar ces derniers jours. L’occasion pour le Portugais de rencontrer l’Emir et d’échanger autour des premières pierres à poser. Celles-ci seront posées par le directeur du football du club de la capitale sans l’ombre d’Antero Henrique dans le dos. Les deux hommes qui ont collaboré lors du mercato estival 2022 ne devraient pas remettre les couverts un an plus tard. Pour entamer cette nouvelle ère, c’est tout l’effectif et toutes les lignes qui devraient bouger. En effet, lors de ses rendez-vous ces derniers jours avec les agents, dirigeants et familles des joueurs, Luis Campos confie constamment vouloir recruter un attaquant de surface, un ailier mais aussi un milieu défensif et un autre défenseur en plus de Milan Skriniar. RMC Sport décrit un homme « aussi à l’aise dans un grand palace parisien que dans un restaurant plus anonyme où on ne penserait pas le croiser« . A noter que Luis Campos entend bien poursuivre son aventure avec le Celta Vigo en plus de celle avec le Paris Saint-Germain.

Les dossiers sur la table

Pour prendre ce virage, Luis Campos aurait ses plans en tête. L’idée, simple et claire, est de construire autour de Kylian Mbappé, sans Lionel Messi. Pour cela, Luis Campos a fait de Victor Osimhen sa priorité. Cependant, entre la volonté d’Aurelio De Laurentiis de garder son joueur, les 150 millions réclamés ou encore la concurrence de Manchester United et du Bayern Munich, le dossier s’annonce compliqué. De l’autre côté, Randal Kolo Muani est également une piste. Décrit comme « Mbappé compatible », l’attaquant de l’Eintracht Francfort sera l’objet d’offres concrètes de Manchester United et du Bayern Munich, qui en fait sa priorité selon RMC Sport.

En interne au PSG, certains parlent de « mercato Europa League » pour qualifier le travail de Luis Campos jusque-là. En ce sens, le dirigeant portugais devra frapper fort cet été. Au sein du vestiaire parisien, selon les indiscrétions de nos confrères d’RMC Sport, « l’échec de cette saison ne se limite pas au terrain« .

S’il faudra frapper fort pour le poste d’attaquant, la défense du Paris Saint-Germain devrait également être renforcée. En plus de l’arrivée de Milan Skriniar, d’autres dossiers sont ouverts. En ce sens, RMC Sport avance les noms de Kim Min Jae, Josko Gvardiol ou encore Evan Ndicka. Ajouté à cela la prolongation de Marquinhos jusqu’en 2027, puis le retour de prêt d’Abdou Diallo. Une saison tronquée par les blessures du côté du RB Leipzig pour l’international sénégalais, cependant, il reste un joueur apprécié de tous dans le vestiaire parisien. Cependant, RMC Sport affirme qu’aucun échange n’a pour le moment eu lieu entre Abdou Diallo et Luis Campos. Le critère premier pour le champion d’Afrique est le temps de jeu. L’arrière garde du PSG est également composée de Sergio Ramos. L’Espagnol semblerait avoir inversé la tendance et pourrait finalement poursuivre l’aventure en Rouge & Bleu tant il a, cette saison, répondu présent sur le terrain, et est apprécié par le président Nasser Al-Khelaïfi. Concernant Presnel Kimpembe, l’international français est attentivement suivi. Après avoir retiré sa botte orthopédique, il passera dans les prochains jours des examens « pour voir comment la cicatrisation de la blessure évolue« . Selon RMC Sport, le champion du monde 2018 espère revenir au plus vite et pourrait en ce sens regagner Doha et le centre Aspetar cet été. Le PSG de son côté « espère avoir prochainement une date de reprise, même approximative » pour Presnel Kimpembe.

Enfin, la défense du PSG pourrait également être concernée par un départ. En effet, le club de la capitale serait actuellement en pourparlers avec El Chadaille Bitshiabu afin de prolonger le bail du titi parisien avant de le prêter. A 17 ans, le défenseur central est en fin de contrat en juin 2024 et est l’objet des convoitises de l’Eintracht Francfort. Le directeur sportif du club de Bundesliga aurait même fait le déplacement jusqu’à Paris afin d’échanger avec Luis Campos. Bitshiabu pourrait également voir des clubs français entrer dans la danse pour une vente. Dans ce cas là, le Paris Saint-Germain souhaite inclure une clause de rachat prioritaire ou un pourcentage à la revente. Ajouté à tous ces chantiers la gestion des joueurs qui seront de retour de prêt, une chose est sûre, Luis Campos sera on ne peut plus attendu à la fin de l’été 2023.