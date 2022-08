Lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant match, le nouvel entraîneur du PSG, Christophe Galtier s’est montré une nouvelle fois à son avantage dans cet exercice. À 48h de la première rencontre de la saison face à Clermont, le technicien français a fait le point sur les recrutements à venir

Galtier espère l’arrivée de 3 nouveaux joueurs

Un chose est sûre, le mercato du Paris Saint-Germain n’est pas encore terminé. Interrogé en conférence de presse sur le nombre de recrues qu’il espérait (rajouté à l’arrivée de Renato Sanches) à deux jours de l’ouverture de la saison le technicien de 55 ans n’a pas fait dans la langue de bois.

« On en attend encore trois ! Le président et la direction sportive travaillent énormément là-dessus. Je veux un certain nombre de joueurs dans mon effectif, proches en termes de niveau pour être performants et créer une saine concurrence. Vont-ils arriver rapidement, plus tard ou pas du tout ? Je ne sais pas, mais le club met tout en œuvre ».

Des besoins bien définis…

Luis Campos n’en a donc pas terminé avec le marché des transfert, et selon les informations de RMC Sport, Christophe Galtier semble vouloir encore ajouter un joueur par ligne à son effectif pour la saison à venir. Même s’il n’a pas évoqué publiquement le profil des trois recrues, ce dernier aurait fixé les secteurs de jeu défaillants : la défense, le milieu et l’attaque. Dans un premier temps, le nouveau coach parisien veut recruter un central pour compléter sa défense à 3 et ainsi s’assurer une possible rotation pour pallier une potentielle blessure ou baisse de régime d’un de ses joueurs actuellement installés (Sergio Ramos, Marquinhos et Kimpembe), un milieu de terrain pour pallier les départ de Wijnaldum à la Roma et éventuellement Paredes à la Juventus. Et enfin un attaquant qui collerait spécifiquement à la demande qu’avait fait le coach français.

« Je veux associer Mbappé à un autre attaquant. Kylian est quelqu’un qui aime la profondeur, très à l’aise techniquement, capable de jouer entre les lignes. À partir du moment où je souhaite l’associer à un autre attaquant, il faut que ce soit un profil différent. Un point de référence, dans la surface de réparation. » Cet élément offensif devra être à l’aise dans le jeu aérien et peser sur les défenses adverse.

… Qui dépendent des départs

Le média précise que ce sont des arrivées qui seraient conditionnées à plusieurs départs d’ici la fin du mois d’août de joueurs comme Layvin Kurzawa, Thilo Kehrer, Rafinha, Ander Herrera, Julian Draxler, Idrissa Gueye ou encore Mauro Icardi. Reste à savoir si les souhaits du coach parisien seront exaucés par la direction du club.