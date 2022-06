Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 20 juin 2022. Toujours des négociations avec l’OGC Nice pour une arrivée de Christophe Galtier, des tensions entre Kylian Mbappé et Noël Le Graët, et Renato Sanches l’autre cible pour renforcer le milieu de terrain des Rouge & Bleu.

Dans son édition du jour, L’Equipe donne les derniers détails sur l’avancée du dossier Christophe Galtier au PSG. En effet, depuis plusieurs jours, le coach de l’OGC Nice est fortement pressenti pour prendre la succession de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, et dont le départ devrait bientôt être officialisé. Cependant, le club de la capitale doit se mettre d’accord avec les Aiglons afin de racheter les deux dernières années de contrat du technicien de 55 ans. Et selon L’Equipe, les deux clubs poursuivent leurs négociations et ne parviennent toujours pas à trouver un accord sur ce dossier. « Il y a un écart de plusieurs millions d’euros entre les attentes de l’un (largement supérieures au prix versé à Lille l’été dernier pour racheter l’année de contrat qu’il restait au technicien dans le Nord, estimé entre 2 et 3M€) et les propositions de l’autre. » Et afin de faire avancer le dossier, de nombreuses solutions tentent d’être trouvées comme inclure des joueurs dans la transaction afin de faire baisser l’indemnité. Ainsi, « le Gym a identifié plusieurs jeunes de la formation parisienne qui seraient susceptibles de l’intéresser. » Le board des Rouge & Bleu souhaiterait finaliser le dossier du futur entraîneur le plus rapidement, et si possible dès le début de cette semaine. Un dénouement heureux pourrait ainsi débloquer de nombreux dossiers et accélérer les négociations pour le départ de Mauricio Pochettino. Mais à ce jour, « aucun accord n’a toujours été trouvé pour une indemnité de départ » du coach argentin.

Le quotidien sportif a notamment donné la parole à certains anciens protagonistes de Ligue 1 qui ont côtoyé Christophe Galtier dans leur carrière. L’ex-coach de l’OL, Alain Perrin, avait notamment entraîné de nombreuses équipes avec le coach niçois dans son staff. Et selon lui, la relation entre Christophe Galtier et ses joueurs est considérée comme l’un des points forts de l’entraîneur champion de France 2021 : « Il a une connaissance du foot et c’est nécessaire pour être crédible vis-à-vis des mecs, mais la relation entre Christophe et les joueurs, c’est son point fort. Il sait aller à leur contact, il a une écoute, une empathie, un dialogue. Et, dans un groupe comme le PSG, il faut savoir s’imposer avec les formes. » Alain Perrin rapporte également que l’actuel coach de l’OGC Nice se concentre uniquement sur le terrain sans laisser d’énergie dans la construction de l’effectif : « Christophe a toujours dit qu’il n’était pas manager à l’anglaise, lui s’occupe du rectangle vert, de la préparation de l’équipe, il n’est pas dans la constitution de l’effectif. Luis Campos devra avoir un rôle actif dans la gestion du vestiaire pour l’aider. Si le vestiaire est bien constitué avec une « simili » concurrence mais des bonnes solutions de rechange et que le duo fonctionne, ça marchera. Mais Campos devra peut-être s’investir plus qu’à Lille, être le lien, être plus proche du groupe, assumer le service après-vente pour faire passer certains choix. »

L’Equipe évoque également les récentes tensions entre Kylian Mbappé et Noël Le Graët. Ce dimanche, l’attaquant du PSG a sèchement répondu aux derniers propos du président de la FFF. En effet, le patron du football français a donné des précisions sur leurs discussions suite au dernier Euro manqué des Bleus. Le champion du Monde 2018 a réagi à une réponse de son président : « Il trouvait que la Fédération ne l’avait pas défendu après son penalty raté et les critiques sur les réseaux » et a répondu via son compte Twitter : « Oui enfin je lui ai surtout bien expliqué que c’était par rapport au racisme et NON au penalty. Mais lui considérait qu’il n’y avait pas eu de racisme… » Même si Noël Le Graët a calmé le jeu dans la foulée, ce dernier épisode montre les tensions entre les deux protagonistes comme lors de l’affaire des droits à l’image. En effet, « ces derniers temps, le joueur se disait choqué de ce qu’il considère comme des mensonges et regrettait de voir que tout était exposé sur la place publique », rapporte L’E.

De son côté, Le Parisien rapporte que le PSG cible un autre Portugais pour renforcer son milieu de terrain. En plus de Vitinha, le board parisien, via son conseiller football Luis Campos, aurait approché le milieu de terrain du LOSC, Renato Sanches (24 ans). À un an de la fin de son contrat, le club lillois est vendeur mais le PSG devra faire face à la concurrence de l’AC Milan qui possède une longueur d’avance dans ce dossier. Mais la bonne relation entre Luis Campos et Renato Sanches pourrait jouer en faveur des Rouge & Bleu. En effet, en 2019, le dirigeant portugais avait fait venir le milieu de 24 ans dans le Nord. « Les deux hommes s’apprécient et ont donc échangé ces derniers jours en vue d’une possible arrivée au PSG », rapporte LP. L’ancien du Bayern Munich est intéressé par le défi proposé, mais aucune offre parisienne n’est pour l’instant parvenue sur la table des dirigeants lillois. Ces derniers seraient favorables à une vente et demanderaient au moins 20M€ pour leur milieu de terrain.

À ce jour, l’AC Milan aurait déjà formulé une offre de 15M€ bonus compris. De plus, un deuxième club italien, qualifié en Coupe d’Europe mais dont le nom n’a pas filtré, aurait fait une offre supérieure à celle du club lombard. Afin de s’attacher les services de Renato Sanches, « le PSG devra répondre aux exigences de Lille, pas si élevées au regard du potentiel du joueur. » À Lille, le Portugais de 24 ans avait notamment évolué sous les ordres de Christophe Galtier, qui est pressenti pour occuper le poste d’entraîneur du PSG.