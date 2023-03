Lors de la victoire du PSG contre Nantes ce soir (4-2), Kylian Mbappé a dû attendre les dernières minutes du match pour inscrire son 18e but de la saison en Ligue 1 mais surtout celui qui lui permet de devenir le seul meilleur buteur de l’histoire du PSG avec 201 réalisations. En conférence de presse, dans des propos relayés par l’Equipe, il a évoqué ce record avant de se projeter sur le huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich mercredi soir.

Déjà tourné vers le Bayern

« Je suis déjà tourné vers le match de mercredi. J’ai profité avec le public, c’était vraiment spécial. Je remercie l’ensemble des personnes qui sont restées et qui ont applaudi. Mais il faut vite passer à autre chose. Il y a une grande rencontre qui nous attend mercredi. On va là-bas avec un objectif clair. »

Le Ballon d’Or

« Bien sûr, le Ballon d’Or est toujours un objectif. Pour un joueur de ma catégorie, c’est quelque chose que j’ai en ligne de mire mais ce n’est pas la priorité du moment, ni la période. Ça reste dans un coin de ma tête, c’est normal. Si ça continue, on ne sera pas très loin.«

Ses performances peuvent entraîner ses coéquipiers ?

« C’est un bon moment pour moi mais pour l’équipe, le bon moment, ce sont les trois victoires consécutives après notre défaite face au Bayern. Je suis heureux mais l’important c’est que l’équipe se soit remis la tête à l’endroit. On est prêts à relever le défi qui nous attend mercredi à Munich. »

Une belle journée au boulot ?

« (rires) La plus belle journée, c’était la semaine dernière mais c’est une belle journée au boulot. Ce sont des moments spéciaux comme ça qui feront date, on joue pour ça, pour laisser son nom dans l’histoire. On se souviendra de moi ici.«

Le match de mercredi peut avoir une incidence sur son avenir ?

« Je ne pense pas. Si j’avais lié mon avenir à la C1 – et sans manquer de respect au PSG – je serais parti très loin. Je suis très heureux ici et je ne pense à rien d’autre que faire les beaux jours du PSG.«

Pour PSG TV, Kylian Mbappé est revenu sur son but historique. « Ça y est, je suis content ! À la fin, il y avait des espaces assez libérés. Je voulais le faire. Pourquoi pas? Après, Tim (Pembélé, ndlr) m’a donné un bon ballon, j’ai l’occasion, je la protège bien, je me tourne, je frappe et but. Je suis fier. Tu sais, j’ai mis beaucoup de buts, ça beaucoup de temps. C’est ma sixième année ici. Comme je l’ai dit tout à l’heure, je suis arrivé ici, j’étais très jeune, j’étais un gamin. Progresser en tant que joueur, qu’homme… J’ai vécu plein de choses ici, et d’être récompensé sur quelque chose de l’individuel, c’est top. Mais j’espère qu’on va gagner des titres cette année.«

📱 | Edinson Cavani félicite Kylian Mbappé de l’avoir dépassé au classement des meilleurs buteurs du PSG 🇺🇾🤝🇫🇷 pic.twitter.com/dXKf1o3MuK — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 5, 2023