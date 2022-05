En manque de temps de jeu la saison passée, Pablo Sarabia avait décidé de changer d’air l’été dernier. Ainsi, l’international espagnol a été prêté une saison sans option d’achat du côté du Sporting CP. Un prêt réussi pour le joueur de 29 ans qui a marqué à 18 reprises et délivré 9 passes décisives en 45 matches avec les Leões. Alors que les dirigeants portugais désiraient dans un premier temps conserver définitivement le joueur parisien, ce dernier devrait bien quitter Lisbonne, comme l’a récemment confirmé son entraîneur, Ruben Amorim, dans des propos rapportés par A Bola.

« Je ne serais probablement pas l’entraîneur de Pablo (Sarabia) la saison prochaine. Si ça me peine ? Oui, sans le moindre doute. Tout comme j’ai aussi regretté de ne pas avoir Nuno Mendes (prêté avec option d’achat au PSG cette saison). C’est le football. Il nous reste deux matches pour profiter de Sarabia. Je suis de plus en plus sûr qu’il doit jouer au milieu car il n’a plus l’explosivité qu’il avait à Séville mais il a une énorme capacité à lier le jeu. »

Pour rappel, selon Mundo Deportivo, l’Atlético de Madrid serait intéressé par le profil de Pablo Sarabia, sous contrat avec le PSG jusqu’en 2024. Toujours selon le média catalan, les dirigeants parisiens seraient favorables à une vente de l’Espagnol afin d’amasser quelques liquidités.

Statistiques 2021-2022 de Pablo Sarabia*

Liga Portugal : 27 matches disputés (1.991 minutes) – 12 buts et 7 passes décisives

Ligue 1 : 2 matches disputés (20 minutes) – 1 but

Ligue des champions : 8 matches disputés (510 minutes) – 2 buts et 1 passe décisive

Allianz Cup : 4 matches (282 minutes) – 2 buts et 1 passe décisive

Taça de Portugal : 4 matches disputés (275 minutes) – 2 buts

