Ce mercredi, plusieurs centaines de supporters, sous l’invitation du Collectif Ultras Paris, ont exprimé leur mécontentent au siège social du club et devant chez Neymar Jr. Des agissements condamnés par le club parisien.

Le PSG est au coeur de l’actualité depuis lundi soir. Suite à son voyage promotionnel en Arabie saoudite sans l’autorisation du club, Lionel Messi a été suspendu pour deux semaines avec effet immédiat par les dirigeants parisiens. Le septuple Ballon d’Or sera privé d’entraînements, de matches et est sanctionné financièrement. Face aux nombreuses polémiques autour du club, le Collectif Ultras Paris avait décidé de se réunir devant le siège social du PSG ce mercredi afin d’exprimer leur mécontentement avec les « amoureux du Paris Saint-Germain. » Et plusieurs centaines de supporters étaient présents à la Factory pour exprimer leur colère sur la politique du club. Christophe Galtier, Marco Verratti, Neymar Jr et Lionel Messi ont été les cible principales avec des chants insultants à leur encontre. La démission de la direction a notamment été demandée. Plus tard dans l’après-midi, quelques individus se sont rendus devant le domicile de Neymar Jr, à Bougival, pour scander des « Neymar casse-toi. »

“Direction démission !” 😡🔴🔵



Les supporters sont remontés contre de nombreux sujets (ticket Place, le Parc des Princes, l’attitude de certains joueurs) pic.twitter.com/l9HTPYkg60 — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 3, 2023

Le PSG condamne ces agissements

Et ce mercredi soir dans un communiqué, le PSG a réagi : « Le Paris Saint-Germain condamne avec la plus grande fermeté les agissements intolérables et insultants d’un petit groupe d’individus, qui ont eu lieu ce mercredi. Quels que soient les différends, rien ne peut justifier de tels actes. Le Club apporte tout son soutien à ses joueurs, à son encadrement et à toutes les personnes concernées par ces comportements honteux. » De son côté, Neymar Jr a partagé une pensée philosophique, via son compte Instagram, pour répondre au comportement des supporters : « Ne laissez pas les gens vous mettre dans leur tempête, mettez-les dans votre paix. »

« Neymar, casse toi ! Neymar, casse toi ! »



Des supporters parisiens sont venus devant le domicile de Neymar pour demander son départ du PSG.



🎥 @parisientimes pic.twitter.com/cy1KB2C2J3 — Actu Foot (@ActuFoot_) May 3, 2023