Revue de Presse PSG : Messi, Mbappé, projet, ultras…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 4 mai 2023. Un mercato plus libre avec le départ de Lionel Messi, une sanction pour l’exemple ? Messi rejouera-t-il cette saison ? la grogne des supporters devant le siège social, construire autour de Mbappé.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la fin de Lionel Messi au PSG et ses conséquences. Le départ de l’Argentin devrait donner plus de possibilités aux dirigeants parisiens sur le mercato estival. Et cela devrait commencer par la recherche d’un nouvel entraîneur. Le club parisien se montre patient dans ce dossier pour ne pas se tromper, « quitte à ne pas changer finalement s’il ne trouve pas l’homme idoine. » De son côté, Luis Campos enchaîne les rendez-vous pour la construction du mercato. Le conseiller sportif veut surtout construire un ‘puzzle’ avec « des joueurs qui doivent se connecter plutôt que de passer pour une somme d’individualités. » Et le départ de La Pulga va donc donner plus de moyens au dirigeant portugais pour effectuer le marché estival qu’il désire, au contraire des deux derniers mercato où il avait les mains liées par certaines contraintes financières. « Paris ne fera pas n’importe quoi et souhaite toujours assurer une stabilité financière au club, mais le PSG pourra se permettre des dépenses plus importantes. Le président Nasser al-Khelaïfi s’impliquera également auprès de Campos. »

Les Rouge & Bleu se sont déjà assurés la signature de Milan Skriniar, libre de tout contrat. Pour la suite, Luis Campos devra répondre à trois critères pour ses recrutements : la jeunesse, une identité plus française et plus de joueurs dévoués à l’équipe. Et deux pistes tricolores sont déjà assez avancées, précise L’Equipe sans donner plus de détails sur l’identité des joueurs. Pour la saison prochaine, le système préférentiel devrait toujours être le 3-5-2, avec le 4-4-2 à plat comme deuxième solution. Plusieurs postes sont ciblés : défenseur central (Aymeric Laporte, Lucas Hernandez, Evan Ndicka, Fikayo Tomori), un milieu de terrain athlétique (Manu Koné, Khephren Thuram, Youssouf Fofana, Ibrahim Sangaré), un milieu offensif jouant côté droit (Moussa Diaby, Michael Olise, Rayan Cherki, Bernardo Silva) et un attaquant de profondeur (Victor Osimhen, Randal Kolo Muani). « Des souhaits qui seront complétés par des opportunités de marché et doivent permettre à Christophe Galtier (sous contrat jusqu’en 2024) ou à son successeur de disposer d’une meilleure profondeur d’effectif », précise L’E. Le PSG devra aussi négocier les retours de prêt et les envies d’ailleurs de certains joueurs. « Après avoir vécu une saison difficile, au moins un cadre courtisé se pose la question de son avenir dans la capitale. » Pour le moment, le club parisien a fermé la porte à un départ des joueurs cadres, excepté Neymar Jr « pour lequel les décideurs se disent, en privé, à l’écoute des potentielles offres. »

Le quotidien sportif se demande si la sanction contre Lionel Messi apparaît comme un tournant dans la gestion du PSG avec ses stars. La suspension de deux semaines de La Pulga après son voyage en Arabie saoudite « a marqué, pour beaucoup d’observateurs, un tournant dans l’histoire récente du Paris Saint-Germain. » Une sanction d’autant plus marquante car les saisons précédentes les dirigeants parisiens donnaient l’impression de couvrir les écarts de leurs stars et de ne jamais les sanctionner. Une décision forte prise par Nasser al-Khelaïfi, après concertation avec l’actionnariat du club. « C’est la suite logique de ce que le club a mis en place depuis plusieurs mois. Cela a pris du temps et la saison n’est pas celle espérée. Mais c’est la direction choisie », explique-t-on. « C’est le sens du discours, en privé, du président et de Luis Campos, qui a préféré laisser la main à ses dirigeants dans cette affaire. » Le conseiller sportif a tout de même appelé Lionel Messi pour lui annoncer sa suspension. Dans l’ensemble, les cadres du vestiaire ont compris la sanction, même si certains s’interrogeaient sur la capacité des décideurs à reproduire ce schéma dans le futur. « C’est sûrement là où Paris sera le plus attendu. Les dirigeants devront encore prouvé que le discours sera toujours suivi d’actes, pour que cela devienne une évidence », conclut L’E.

Enfin, L’Equipe revient sur la réunion des ultras devant le siège social du PSG ce mercredi. Et a l’instar de Neymar, Marco Verratti et Christophe Galtier, l’Argentin a été chahuté par les supporters présents sur place. Près de 400 supporters ont répondu présents à l’appel lancé par le Collectif Ultras Paris, qui se disait inquiet pour l’avenir du club. Ils ont notamment dénoncé la candidature pour le rachat du Stade de France, le recrutement sans vision globale, les joueurs surcotés ou encore les sommes dépensées pour acheter un billet. Le septuple Ballon d’Or a été la cible de chants insultants et certains ont notamment clamé la démission du président Nasser al-Khelaïfi. Plus tard, quelques supporters se sont rendus devant le domicile de Neymar et ont chanté « Neymar casse-toi ! »

📹 Verratti, Neymar, Messi… Les 3 joueurs sont ciblés par les supporters parisiens.



En vidéo, c’est Leo Messi qui est pris en grippe 😡🔴🔵 pic.twitter.com/KZPpQNBiCI — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 3, 2023

De son côté, Le Parisien consacre aussi sa Une à Lionel Messi et son aventure manquée avec le PSG. Une histoire qui n’aura finalement jamais pris depuis son arrivée en grande pompe à l’été 2021. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’Argentin ne prolongera pas et partira donc libre. « Ce mariage forcé entre La Pulga et le PSG vire définitivement au fiasco et s’achève dans le fracas et l’humiliation. Au fond, rien ne s’est passé comme prévu et cette lourde sanction touche le joueur que personne n’imaginait à problèmes. » Un changement trop brutal pour Messi et sa famille, dans l’obligation de quitter le FC Barcelone il y a deux ans. Le PSG en avait profité pour se saisir de cette opportunité. Après une première saison très compliquée, le joueur et sa famille ne se plaisaient pas à Paris. Aux yeux des supporters, le septuple Ballon d’Or est devenu le symbole de la politique de recrutement qui vise à recruter des stars. Par la suite, Lionel Messi se motive lors de sa deuxième saison avec pour objectif de préparer la Coupe du monde 2022 au Qatar. « Il décroche le Graal puis retrouve la capitale dans l’indifférence polie d’un Parc des Princes qui se fiche de son exploit au Qatar et ne le célèbre pas. Il n’y avait pas d’affect avant, il n’y en a pas après. »

Et avec sa suspension de deux semaines, la question d’un retour sur les terrains peut se poser. Avec cette décision, le PSG veut montrer de la rigueur pour partir sur des bases solides pour la saison prochaine. Et sans surprise, l’exercice 2023-2024 se fera sans Lionel Messi, qui ne prolongera pas son bail. Pourtant, un accord de principe avait été trouvé entre les différentes parties pour poursuivre l’aventure ensemble, mais les négociations avaient ralenti ces dernières semaines. « En Argentine et en Espagne, les médias les plus influents parlent d’un projet qui ne correspondait plus aux envies de Messi quand, du côté du Paris, on dit plutôt qu’il souhaitait rester mais avec des demandes jugées excessives. Parmi ses partenaires, nombreux sont ceux qui se doutaient qu’il ne resterait pas une saison de plus en France. » Ce mercredi à l’entraînement, l’affaire n’a pas été évoquée par Christophe Galtier et son staff mais elle a été largement abordée par les joueurs ces dernières heures. « Dès lundi, les cadres – plus encore que les jeunes – se questionnaient sur la réaction qu’aurait le club après cette absence malvenue. » Et il ont obtenu la réponse mardi soir avec cette suspension de deux semaines avec effet immédiat. « Le sentiment partagé par une majorité est que le PSG a bien fait de prendre cette mesure », rapporte LP. Une décision qui permet de rétablir un certain équilibre dans un vestiaire où le manque de concurrence sportive a parfois été vu comme une injustice par certains éléments.

Dans le camp Messi, on semble pour l’heure encaisser le coup sans faire de commentaire. Le père et représentant, Jorge Messi, ne s’est pas encore prononcé, « poussant les médias argentins à se rabattre sur la presse française pour alimenter l’affaire. » Reste désormais à connaître l’état d’esprit de Lionel Messi. Le PSG souhaite qu’il dispute les trois matches restants (Strasbourg, Auxerre et Clermont) après sa sanction, mais « pas sûr que l’idée enchante le principal intéressé, que l’on imagine profondément vexé (…) Au camp des Loges, certains n’excluent pas que Messi soit totalement désengagé des objectifs du club et qu’il ne souhaite plus se battre pour le maillot rouge et bleu. » Désormais sa principale préoccupation est de trouver un nouveau club pour la saison prochaine et trois options s’offrent à lui : le FC Barcelone, Al-Hilal et l’Inter Miami.

Enfin, le quotidien francilien évoque le prochain mercato du PSG. Et avec le départ de Lionel Messi, les dirigeants parisiens pourront enfin construire une équipe autour de Kylian Mbappé. Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos ont compris depuis longtemps que le trio Messi-Neymar-Mbappé ne mènera nulle part. L’été dernier, Campos avait déjà tenté de se séparer du Brésilien, en vain. Et la porte reste toujours ouverte pour l’ancien Barcelonais. Mais le premier qui va partir à coup sûr sera Lionel Messi, qui ne prolongera pas l’aventure chez les Rouge & Bleu. Un premier pas important pour remettre l’équipe à l’endroit. Avec l’économie de son salaire (30M€ net par an), le club parisien pourra viser des joueurs comme Harry Kane, Randal Kolo Muani ou encore Victor Osimhen. Mais, les dirigeants ne viseront pas que des stars internationales. Ils veulent « accorder une plus grande place à des joueurs jeunes, solides et surtout très attachés au club. » Ainsi des joueurs comme Axel Disasi, Youssouf Fofana, Seko Fofana, Manu Koné ou encore Khephren Thuram sont dans le viseur. Cette volonté de miser sur des jeunes originaires d’Île-de-France n’a pas pour unique but de faire plaisir aux supporters. « C’est aussi le constat d’échecs récurrents avec des éléments étrangers qui n’ont pas d’attache avec le club, ni avec la ville et qui ne se sont jamais vraiment intégrés au projet », rapporte LP. Reconstruire une équipe prendra du temps et les dirigeants demandent de la patience aux supporters. Luis Campos en sera notamment le bâtisseur. Et sa première mission sera de trouver un successeur à Christophe Galtier. « Un technicien crédible, un bâtisseur qui possède la stature pour résister à ce club et son environnement. »