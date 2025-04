Le PSG condamne les messages injurieux contre Rabiot, l’OM va porter plainte

De retour au Parc des Princes lors de ce PSG / OM, Adrien Rabiot a été la cible d’insultes et de banderoles de la part des supporters parisiens. Une attitude qui ne passe pas auprès du joueur et du club marseillais.

Pour son retour au Parc des Princes avec le maillot de l’ennemi marseillais, Adrien Rabiot a reçu un accueil hostile de la part de ses anciens supporters. Entre chants insultants et banderoles visant sa mère, l’international français a vécu une soirée difficile en plus de la défaite de son équipe (3-1). Et ce lundi, le joueur a décidé de répondre aux supporters parisiens : « Insulter une mère, et un père décédé … Tout se paye un jour. Vous ne l’emporterez pas au paradis. Croyez moi. Nasser tu peux avoir tout l’argent du monde et même plus, la classe ne s’achète pas. » De plus, sa mère, Véronique Rabiot, a indiqué qu’elle porterait plainte contre les supporters des Rouge & Bleu.

À lire aussi : Ligue 1 – Le PSG et ses supporters sanctionnés après le Classique ?

Le maire de Marseille demande une réaction de la LFP et du PSG

Et l’Olympique de Marseille va également porter plainte, comme le rapporte RMC Sport. L’OM devrait communiquer rapidement pour soutenir son joueur. « Le club marseillais a voulu laisser passer la nuit pour faire le point en interne et avec son milieu sur cette situation, et pour ne pas interférer avec les réactions liées au match. Au sein du club, on était cependant très agacé que ces insultes aient eu leur place au Parc des Princes dimanche soir. » La direction marseillaise ne compte rien laisser passer et sa priorité est d’exprimer son soutien à l’ancien Parisien. Le quotidien L’Equipe rajoute que le board phocéen devrait se saisir de la commission de discipline de la LFP. Le maire de Marseille, Benoit Payan, a également apporté son soutien au milieu de 29 ans, via son compte X : « Les attaques directes contre Adrien Rabiot et sa famille sont intolérables. Tout mon soutien au joueur et à sa mère. Ce genre de comportement n’est pas acceptable. Le football doit toujours nous rassembler! Je demande une réaction claire à la LFP et au PSG. »

De son côté, le PSG confirme qu’il n’avait pas pris connaissance des différentes banderoles avant leur apparition dans les tribunes. « Surtout, au lendemain de ces nouveaux incidents au Parc des Princes, le club a pris ses distances avec certains de ces ultras », explique RMC. Le PSG a fait savoir sa position via un communiqué transmis à la presse : « Le club condamne fermement toute initiative portant atteinte à la dignité et appelle l’ensemble des acteurs à adopter la même position, afin de garantir des tribunes exemplaires, sereines et respectueuses. » Le club parisien insiste sur le fait qu’il a mis tout en oeuvre durant la semaine pour sensibiliser les supporters via sa campagne « Supporters, supportons. » Concernant Nasser Al-Khelaïfi, il a refusé de rajouter de l’huile sur le feu en ne répondant pas à la critique d’Adrien Rabiot. « On précise ainsi que le président du PSG ‘préfère garder l’élégance plutôt que de répondre’ aux attaques du joueur de l’Olympique de Marseille sur Instagram. Et que ces messages n’ont ‘aucun rapport’ avec le patron du club de la capitale. »

Certaines sources proches rapportent également que le PSG « n’est pas au courant de toutes les banderoles » qui pénètrent dans le Parc des Princes. Si le tifo d’avant-match avait nécessité la collaboration du club parisien, les Rouge & Bleu n’avaient pas connaissance en amont des nombreuses banderoles visant le milieu marseillais. « Il faut dire que si les membres du CUP ont envie de faire entrer des banderoles sans l’autorisation du club, c’est tout à fait possible via des solutions que seuls ces derniers connaissent », précise le média sportif.