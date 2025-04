PSG / OM : La réponse cinglante d’Adrien Rabiot aux supporters parisiens

A l’occasion de la 26e journée de Ligue 1, le PSG s’est imposé face à l’OM (3-1) à l’occasion du 109e Classique de l’histoire. L’occasion pour Adrien Rabiot de faire son retour au Parc des Princes.

Alors qu’Adrien Rabiot a effectué son retour au Parc des Princes pour la première fois, les supporters du PSG ont voulu réserver un accueil particulier au titi parisien. Entre chants et banderoles hostiles, la tribune Auteuil a tenu à faire passer un message au capitaine d’un soir de l’Olympique de Marseille. En réaction à tout cela, la mère et agent du joueur, Véronique Rabiot, a informé la direction du service des sports de Radio France qu’elle déposait plainte contre les supporters parisiens : « Bien sûr, je vais déposer une plainte. Je ne comprends pas pourquoi le match n’a pas été arrêté. Je ne comprends pas pourquoi personne ne s’indigne […] Je suis vraiment indignée, indignée, indignée vraiment de ce qui peut être dit, écrit, sans que personne ne réagisse« , a-t-elle déclaré.

A lire aussi – Ligue 1 : Le PSG et ses supporters sanctionnés après le Classique ?

Le joueur lui-même, Adrien Rabiot, a également réagi. En story Instagram, l’international français a partagé un message : « Insulter une mère, et un père décédé … Tout se paye un jour. Vous ne l’emporterez pas au paradis. Croyez moi. Nasser tu peux avoir tout l’argent du monde et même plus, la classe ne s’achète pas« .