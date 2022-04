Le PSG confiant dans le dossier Simons, le Barça et le Bayer à l’affut

Après une victoire plus que poussive face à l’Olympique de Marseille lors de la journée précédente (2-1), le PSG se dirige tout droit vers un sacre de champion de France, le dixième de sa jeune Histoire. Ce mercredi, les Rouge et Bleu feront face à Angers pour le compte de la 33e journée avec l’opportunité de valider ce titre dès ce soir. Et pour cette partie, Mauricio Pochettino devra composer sans nombre de ses joueurs cadres : Neymar Jr, Marco Verratti, Lionel Messi, Leandro Paredes ou Presnel Kimpembe seront, par exemple, sur le flanc. De quoi laisser l’opportunité à plusieurs jeunes pousses de grappiller des minutes avec le groupe professionnel.

En effet, Xavi Simons, Edouard Michut, Djeidi Gassama ou El Chadaille Bitshiabu feront le déplacement en terres angevines. Une bonne nouvelle vu le peu de temps de jeu dont les jeunes disposent cette saison sous la houlette de Mauricio Pochettino et ce, même si cela parait un chouïa tardif. Car oui, si le PSG souhaite conserver ses meilleurs éléments, il faudra obligatoirement leur dégager de la place au sein de l’équipe francilienne. Ce jour, Santi Aouna évoque d’ailleurs l’avenir de l’un d’entre eux. Ainsi, le board parisien aurait bon espoir de convaincre Xavi Simons de parapher un nouveau bail, celui-ci prenant fin en juin 2022.

Leonardo travaillerait à pied d’œuvre dans ce dossier avec le but d’intégrer l’espoir batave dans la rotation l’an prochain. En revanche, même si l’optimisme serait donc de mise, le PSG devra se méfier jusqu’au bout. En effet, le FC Barcelone serait toujours à l’affut pour récupérer un élément qui leur a fait faux bond à l’été 2019. Mais outre le club culé, une autre écurie serait apparemment déjà passée à l’offensive. Le Bayer Leverkusen aurait ainsi transmis une proposition au talentueux milieu de terrain de 18 ans. D’autres prétendants, dont les noms n’ont pas filtré, seraient également prêts à dégainer dans les jours et semaines à venir. Un état de fait qui devrait logiquement pousser le PSG à estimer à sa juste valeur un Xavi Simons particulièrement prisé, en lui laissant, par exemple, une chance de démontrer ses qualités footballistiques au plus haut niveau.