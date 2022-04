Le PSG s’est imposé ce dimanche au Parc des Princes face à l’Olympique de Marseille (2-1). Au terme d’un match très poussif, les Rouge & Bleu ont fait la différence en première mi-temps grâce à Neymar et Mbappé. Le Brésilien est sur une belle série avec six buts inscrits sur ces trois derniers matches en Ligue 1. L’ancien barcelonais enchaîne les prestations convaincantes ces dernières semaines… pourtant il reste toujours la cible des critiques.

Dans une interview à Goal, Fabio Aurelio (Valence, Liverpool) a jugé que la carrière de Neymar était décevante, car il n’a pas remporté un seul Ballon d’Or. « Si j’étais à sa place, je serai déçu » a déclaré ce dernier. Remonté, Neymar a réagi dans une vidéo publiée sur son Instagram, et s’en est pris à son compatriote.

« Moralement, j’en ai marre de ces ex-joueurs qui sont là et qui n’ouvrent la bouche que pour dire de la merde. Cinq minutes d’interview et tout ce qu’il a fait c’est parler de la vie des autres. Si vous voulez critiquer, critiquez. Mais dire des conneries comme ça, ce n’est pas possible. »