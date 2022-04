Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 20 avril 2022. Le bilan mitigé de Leonardo, l’avenir très incertain de Leonardo, la rencontre face à Angers, le potentiel dixième titre de champion…

Le Parisien fait un focus sur le bilan de Leonardo, qui est aujourd’hui contesté par les ultras qui ont réclamé sa démission, va achever sa troisième saison de suite comme directeur sportif du PSG. À son retour, Leonardi avait pour mission de bâtir un collectif capable d’aller chercher la première Ligue des champions du club et a donc décidé de se séparer de Thomas Tuchel pour faire venir Mauricio Pochettino. Une décision jugée comme « contestable » vu le bilan du technicien argentin. D’un point de vue du mercato, le problème du milieu de terrain n’a pas été résolu. Tout comme les ventes, un domaine que ne maîtrise pas l’ancien milanais. Si ce dernier arrive à prolonger Mbappé, alors « cela donnerait un tout autre relief à son bilan ». Une autre de ses missions, redonner de la confiance à ses joueurs dans les grandes échéances européennes. Bilan mitigé avec certes une finale et une demi sur les deux saisons précédentes avant le couac de Madrid.

Le PSG rencontre Angers ce mercredi dans le cadre de la 32e journée sans un certain nombre de ses titulaires dont Leo Messi, Presnel Kimpembe, Marco Verratti ou encore Neymar Jr. Le club de la capitale de remporter un dixième titre de champion de son histoire, mais à deux conditions. La première, une victoire du Paris Saint-Germain, et dans le même que le FC Nantes obtienne au moins un match nul au Stade Vélodrome. Le paradoxe, que soulève Le Parisien, est que les Rouge & Bleu peuvent « devenir à tout instant champion de France mais où pas grand-chose ne va, où les questions restent en suspens et s’accumulent alors que personne ne s’exprime. » Ce soir, Mauricio Pochettino devrait lancer les jeunes et les doublures dont Sergio Ramos et Angel Di Maria. Le quotidien local explique que les deux joueurs veulent rester une saison de plus, tandis que « les décideurs parisiens leur cherchent d’ores et déjà une porte de sortie. Ils vont jouer pour le PSG mais aussi pour se montrer et attirer peut-être l’œil de recruteurs. »



L’Équipe fait un focus sur « l’avenir très incertain » de Mauricio Pochettino. Le journal sportif révèle que l’ancien entraîneur des Spurs « n’avait mis que quelques semaines avant de prendre la mesure de la fragilité du banc parisien. Et c’est tout sauf un hasard s’il avait laissé fuiter différentes sollicitations l’été dernier. » Et ce dernier à une certitude car « à moins d’un improbable concours de circonstances, son avenir à court terme s’écrit loin de Paris » explique L’Équipe. En conférence de presse, Mauricio Pochettino a été assez clair à l’égard de ses dirigeants à savoir qu’ils devront payer pour son limogeage. Maintenant il souhaiterait soigner sa sortie, comment ? En valorisant les jeunes du centre de formation. « Arrivé avec l’étiquette de façonneur de talents, le technicien aura été décevant dans ce domaine » conclut le quotidien.

Par ailleurs, suite à leur comportement après la défaite du PSG face au Real Madrid en Ligue des Champions, l’UEFA avait ouvert un « cas disciplinaire » contre Leonardo et Nasser al-Khealïfi. Depuis… rien n’a bougé. Le dossier des deux dirigeants parisiens n’a pas été traité par la commission de discipline de l’instance européenne le 30 mars dernier, ne sera pas non plus à l’ordre du jour de celle qui a lieu ce mercredi et « n’est même pas certain qu’il soit traité par la suivante, le 19 mai » comme révèle L’Équipe. Les deux parisiens devraient être jugés d’ici le début de la saison prochaine.