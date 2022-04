Le PSG se déplace ce soir (21 heures, Canal Plus Décalé) à Angers dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. Contre le 16e du championnat, les Rouge & Bleu peuvent s’adjuger le titre de champion de France. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino devra faire sans neuf joueurs et pas des moindres.

Très en forme sur ses trois derniers matches avec le PSG (6 buts, 1 passe décisive), Neymar est suspendu. Lionel Messi (inflammation tendon d’Achille gauche), Marco Verratti (contusion et un épanchement du genou gauche) et Presnel Kimpembe (genou droit) sont forfaits. Pour pallier ces absences, l’entraîneur argentin a décidé à faire appel à des titis dont Djeidi Gassama très performant avec l’equipe U19 des Rouge & Bleu (20 buts en championnat et 5 en Youth League).

Le groupe du PSG

Gardiens (4) : Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma, Alexandre Letellier, Lucas Lavallée

(4) : Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma, Alexandre Letellier, Lucas Lavallée Défenseurs (8) : Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, Juan Bernat, Colin Dagba, Thilo Kehrer, Nuno Mendes, El Chadaille Bitshiabu

(8) : Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, Juan Bernat, Colin Dagba, Thilo Kehrer, Nuno Mendes, El Chadaille Bitshiabu Milieux (7) : Danilo Pereira, Georginio Wijnaldum, Idrissa Gueye, Eric Junior Dina Ebimbe, Xavi Simons, Edouard Michut, Nathan Bitumazala

(7) : Danilo Pereira, Georginio Wijnaldum, Idrissa Gueye, Eric Junior Dina Ebimbe, Xavi Simons, Edouard Michut, Nathan Bitumazala Attaquants (4) : Kylian Mbappé, Mauro Icardi, Angel Di Maria, Djeidi Gassama

Rappel du point médical du PSG