Revue de Presse PSG : Lorient, Mbappé, MNM, sifflets, notes…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 4 avril 2022. La large victoire face au FC Lorient (5-1), la prestation XXL de Kylian Mbappé, la MNM qui brille, l’ambiance particulière au Parc des Princes et les notes des Parisiens.

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur la large victoire du PSG sur sa pelouse face au FC Lorient grâce à un grand Kylian Mbappé. Impliqué dans 100% des buts (2 réalisations et 3 passes décisives), le Français a livré un véritable récital devant le public du Parc des Princes. Alors que le Collectif Ultras Paris (CUP) avait décidé d’exprimer de nouveau son mécontentement (banderole à l’envers, silence), la prestation de l’attaquant de 23 ans a renversé la tendance. Avec un avantage de deux buts à la pause, les Parisiens se sont fait peur au retour des vestiaires avec une passe en retrait mal assurée d’Hakimi qui a profité à Moffi. Mais encore une fois, Kylian Mbappé a délivré son équipe avec deux nouvelles passes décisives (pour Messi et Neymar) et un but. « Les deux dernières fausses notes venaient des changements de Pochettino. » En effet, le coach parisien a préféré faire entrer Sergio Ramos et Thilo Kehrer plutôt que des jeunes comme Xavi Simons ou Edouard Michut. L’international espagnol a reçu un accueil particulier d’une partie du public avec une bronca à chaque touche de balle.

Le quotidien francilien revient également sur les propos d’après-match de Kylian Mbappé. À l’issue de la victoire face au FC Lorient, le numéro 7 du PSG a confirmé qu’une prolongation de contrat avec les Rouge & Bleu était envisageable. « Rester au PSG, une possibilité ? Oui bien sûr. Les nouveaux éléments en question ? Il n’y a pas besoin de blablater, ce sont de nouveaux éléments (rires). Des éléments à prendre en compte. C’est une décision pas facile, j’essaye de prendre la meilleure possible avec ma famille. » Le champion du monde 2018 a également été questionné sur l’accueil chaleureux du public parisien à son égard. « Je savoure toujours l’instant présent. Je suis content comme un gosse d’avoir cette affection de la part des gens. Tout un stade comme le Parc des Princes qui crie ton nom ce n’est pas rien. J’essaye de rendre aux gens l’affection qu’ils me donnent. »

Les notes des joueurs du PSG (Le Parisien) : Donnarumma 5 – Hakimi 4.5, Marquinhos 5, Kimpembe 6, Mendes 7.5 – Danilo 6, Paredes (non noté, Wijnaldum 5), Gueye 6 – Messi 7.5, Neymar 8, Mbappé 10

De son côté, L’Equipe met également en lumière la prestation XXL de Kylian Mbappé, bien secondé par Neymar Jr et Leo Messi. Et avec 12 points d’avance sur l’Olympique de Marseille à huit journées de la fin, le PSG se dirige vers le 10e titre de champion de France de son histoire, surtout que les Rouge & Bleu disputeront encore quatre matches au Parc des Princes, forteresse imprenable depuis le début de saison. « Il restera tout de même un drôle de goût de ce succès sur les Merlus, l’impression que la fin de saison risque d’être longue, très longue, et ce n’est pas l’ambiance particulière et contrastée qui a escorté les Parisiens jusqu’au coup de sifflet final qui risque de l’atténuer. » Mais pour la première fois de la saison, le fameux trio Messi-Neymar-Mbappé a marqué dans le même match. Les trois attaquants ont surtout montré une belle complicité à l’image de l’ouverture du score de Neymar Jr.

Mais les Rouge & Bleu ont connu une période de moins bien au retour des vestiaires, avec un Marquinhos une nouvelle fois fragile. Depuis l’élimination face au Real Madrid, le capitaine parisien « n’est plus tout à fait le même et, si sa responsabilité n’est pas la plus importante sur le but de Terem Moffi, son intervention dit en partie la perte d’autorité qu’accuse le défenseur central brésilien ces derniers temps. » Le défenseur brésilien perd de plus en plus de ballons à des endroits dangereux et ne dégage plus la même sérénité.

Le quotidien sportif revient aussi sur l’ambiance particulière du Parc des Princes ce dimanche soir. Marquée par le silence des Ultras, l’enceinte parisienne a fini par vibrer au moment des buts de Kylian Mbappé, Leo Messi et Neymar Jr. Conspué par le public il y a trois semaines, le numéro 10 parisien « a été salué chaleureusement après ses deux buts par les tribunes du stade de la Porte de Saint-Cloud. » Mais ce dimanche, un autre joueur était la cible des sifflets : Sergio Ramos. De retour de blessure, le défenseur de 36 ans a été conspué à chaque touche de balle. « Pour contrebalancer les sifflets, certains spectateurs se sont mis à l’applaudir. Sans que l’on sache à la fin quel sentiment prédominait réellement. » Pour montrer leur mécontentement, les Ultras du PSG ont déployé une banderole à l’envers puis une autre avec la phrase ‘Honte à nos joueurs, gloire à nos couleurs.’ « La réconciliation n’a pas encore sonné mais une partie du Parc a commencé à pardonner. »

Les notes des joueurs du PSG (L’Equipe) : Donnarumma 6 – Hakimi 5, Marquinhos 5, Kimpembe 6, Mendes 6 – Danilo 5, Paredes (non noté, Wijnaldum 5), Gueye 5 – Messi 6, Mbappé 9, Neymar 8

Enfin, Le Télégramme salue aussi la performance de Kylian Mbappé face au FC Lorient. « Face à un ogre parisien beaucoup plus impliqué que sur le Rocher, que pouvaient les hommes de Christophe Pelissier ? Pas grand-chose sans doute. » En effet, la MNM a brillé hier soir au Parc des Princes. De leur côté, les Merlus ont tenté de réagir au retour des vestiaires avec un but de Moffi, « mais l’espoir d’un retour pour les Lorientais fut toutefois de courte durée » avec un Mbappé auteur d’un nouveau but et de deux passes décisives.