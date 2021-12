Le prêt de Rafinha à la Real Sociedad est en « bonne voie »

À l’approche de l’ouverture de la période des transferts (le 1er janvier), les rumeurs mercato autour du PSG sont nombreuses. Si l’arrivée d’un joueur ne semble pas être d’actualité, comme l’a rappelé Leonardo dans un entretien à Europe 1, les Rouge & Bleu devront dégraisser leur effectif. En manque de temps de jeu, Rafinha est concerné par un possible départ dans les prochaines semaines. Sous contrat jusqu’en 2023, le Brésilien pourrait évoluer en Espagne et à la Real Sociedad pour la seconde partie de la saison 2021-2022.

En effet, le spécialiste du mercato, Fabrizio Romano, avait précisé hier que des négocations étaient avancées avec le club espagnol pour un prêt de six mois jusqu’en juin 2022. Une information confirmée par RMC Sport. Le média sportif précise que ce prêt « est en bonne voie. » Rien n’est encore officiellement signé et il reste à déterminer « si ce sera avec ou sans option d’achat et le montant de cette dernière. » Heureux dans la capitale française, le joueur de 28 ans n’est pas fermé à un départ en cas d’offre intéressante aussi bien sur le plan sportif qu’au niveau du cadre de vie. Ainsi, un prêt chez l’actuel 6e de Liga pourrait remplir ces critères dans un championnat qu’il connaît après des expériences au FC Barcelone (son club formateur) et le Celta Vigo.

De son côté, L’Equipe confirme également que Rafinha est sur le point d’être prêté à la Real Sociedad. Si les contours de ce prêt ne sont pas précisés (avec ou sans option d’achat), « les négociations sont presque finalisées » entre les différentes parties, selon le quotidien sportif.

On rappelle que le milieu de terrain est encore sous contrat avec les Rouge & Bleu jusqu’en 2023 et n’a participé qu’à cinq matches cette saison pour un total de 220 minutes jouées. De plus, il n’était pas inscrit dans la liste Ligue des champions lors de la phase de groupes. Le Brésilien était également absent du groupe convoqué par Mauricio Pochettino pour affronter le FC Lorient ce mercredi.