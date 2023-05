Cet été, le PSG voudra se renforcer au poste d’attaquant et pourrait mettre une très grosse somme pour devancer la concurrence dans le dossier Victor Osimhen.

Ce mercato estival 2023 du PSG s’annonce mouvementé. Après un exercice 2022-2023 très décevant sur le plan sportif, Luis Campos voudra renforcer l’effectif à de nombreux postes et notamment dans le secteur offensif. Et pour accompagner Kylian Mbappé en attaque, le conseiller sportif des Rouge & Bleu a quelques pistes en tête, dont celle menant à l’attaquant du Napoli : Victor Osimhen (24 ans, sous contrat jusqu’en juin 2025). Cependant, la bataille s’annonce intense pour s’attacher les services de l’international nigérian.

Une lutte entre le PSG et Manchester United pour Osimhen

L’ancien Lillois a été l’un des grands artisans de la saison historique du SSC Napoli avec notamment 28 buts et 5 passes décisives en 36 rencontres disputées toutes compétitions confondues. Et après cet exercice 2022-2023 XXL, le Nigérian de 24 ans attise les convoitises. Et à ce jour, une lutte entre Manchester United et le PSG se met en place pour Victor Osimhen. En effet, selon les dernières informations de RMC Sport, « Osimhen et son agent sont à l’affût des propositions, et notamment de celle du PSG. » Le club parisien a notamment fait du meilleur buteur de Serie A sa priorité pour renforcer son secteur offensif cet été. « Les discussions se poursuivent entre Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, et l’agent du joueur, qui se connaissent bien. »

Cependant, ce dossier reste complexe. Premièrement, le président napolitain très dur en affaire, Aurelio De Laurentiis, veut récupérer 150M€ pour son buteur et serait très peu flexible sur les modalités de paiement de la part du club acheteur. De son côté, le PSG serait prêt à mettre 100M€ sur la table pour convaincre la formation italienne de lâcher son attaquant et par la même occasion devancer Manchester United dans ce dossier, autre club fortement intéressé par le natif de Lagos. Toujours selon RMC, les Red Devils comptent passer à l’action dans les semaines à venir. Surtout que le principal concerné a un faible pour la Premier League, une donnée qui pourrait faire pencher la balance en faveur du club anglais. Mais, Victor Osimhen ne ferme pas pour autant la porte à une possible venue au PSG, conclut RMC. Reste désormais à savoir si Luis Campos, qui l’avait fait venir au LOSC en 2019, réussira à convaincre le joueur et le Napoli.