Le PSG dans la course pour Benjamin Sesko

La direction sportive du PSG est arrivée sur le capitale avec une nouvelle façon de construire et penser le mercato. C’est en ce sens qu’un nom pour le moins surprenant est associé au club de la capitale depuis quelques heures. Benjamin Sesko, jeune attaquant de RB Salzbourg de 19 ans semble être à l’origine d’une bataille entre les cadors européens. En effet, une course serait engagée afin de s’attacher les services du Slovène. Selon nos confrères du journal AS, Benjamin Sesko serait sur les tablettes du PSG notamment par le biais de Luis Campos qui apprécierait particulièrement le profil de l’avant centre d’1m95.

En plus de la volonté du RB Salzbourg de garder son poulain, le Paris Saint-Germain devra faire face à la concurrence du Real Madrid, du FC Barcelone, de l’Atlético Madrid, ainsi que de Chelsea et Liverpool. Le joueur qualifié de « Nouveau Haaland » a tapé dans l’œil des Reds le 27 juillet dernier au cours d’un match amical qui a vu Benjamin Sesko inscrire l’unique but de la rencontre qui a permis à son équipe de l’emporter sur la plus petite des marges. Sous contrat avec le club autrichien jusqu’en 2026, le jeune attaquant est pour le moment évalué entre 10 et 12 millions d’euros. Une valeur qui, sans surprise, ne devrait cesser d’accroître jusqu’au moment d’un futur transfert.

Benjamin Sesko en chiffres*

Lors de la saison 2021-2022, Benjamin Sesko a inscrit 5 buts et fait 3 passes décisives en 24 matchs de championnat autrichien. En Ligue des Champions, le jeune attaquant compte 6 rencontres mais seulement 233 minutes. Au total, pour sa première saison en professionnel, il est à la tête d’un bilan toutes compétitions confondues de 36 matchs, 10 buts et 7 passes décisives.

Benjamin Sesko, droitier, est doté d’un profil atypique et digne des attaquants modernes, notamment de part son physique (1m95 – 77kg), qui lui vaut la comparaison avec Erling Haaland.

Source : Transfermarkt*