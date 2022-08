L’an passé, pour la première fois en neuf ans, le PSG avait laissé vacant le Trophée des Champions au profit du LOSC (défaite 1-0). Cette fois-ci, Le Paris Saint-Germain n’a pas fait dans la demi-mesure. Le champion de France s’est imposé sur le score de 4-0 au Bloomfield Stadium de Tel Aviv et a soulevé pour la 11e fois de son histoire ce trophée.

Messi était « transformé » pour Yoann Riou

Christophe Galtier tient sa revanche sur le FC Nantes. La saison dernière, sur le banc de l’OGC Nice, le technicien français avait alors perdu la finale de la Coupe de France face au FC Nantes d’Antoine Kombouaré (0-1). De nombreux observateurs saluent le nouveau type de management mis en place par le nouvel entraineur du PSG, plus accès sur l’humain. C’est le cas de Yoann Riou, a été particulièrement élogieux à son égard sur le plateau de L’Equipe du Soir.

« Sur le terrain, il y avait des sourires dans le jeu, une intensité incroyable, tout le monde faisait les efforts, et quand tu vois Messi aussi rayonnant… sa vitesse… il marque, il s’est crée des occasions. Pour moi avoir un Messi transformé, c’est énorme ! Galtier, il a l’intelligence et l’art d’accompagner le mouvement. Tu vois aussi un Neymar virevoltant, qui est dans tous les bons coups. Galtier récupère aussi un Ramos en forme et qui n’est plus blessé, tu as un Messi, un Neymar et un Ramos transfigurés, pour moi ça change beaucoup de choses. »