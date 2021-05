Remili : “Après Kiel, c’était sûr qu’il y aurait un peu de relâchement”

Après sa qualification pour le Final4 de l’EHF Champions League, le PSG Handball retrouvait la Lidl Starligue ce dimanche à Aix, à l’occasion de la 27e journée. Les Parisiens se sont imposés dans un match disputé (29-28) et restent en bonne position pour le titre de champion de France à quatre journées de la fin (deux points d’avance sur Montpellier mais avec deux matches en moins). Meilleur buteur de la rencontre chez les Rouge et Bleu avec 6 réalisations, Nedim Remili est revenu sur la prestation parisienne face à Aix.

“Aujourd’hui (dimanche soir, ndlr), on retient surtout la victoire. On se rapproche encore du titre. Il faut assurer les victoires. Dans le contenu, ça n’a pas été extraordinaire, mais nous avons su faire la différence au bon moment et mettre les buts qu’il fallait. On a mal commencé la seconde période. Au milieu, on a mis un coup d’accélérateur pour avoir une balle de +4, que l’on n’a pas concrétisée et ça les a remis dans le bain. Après Kiel, c’était sûr qu’il y aurait un peu de relâchement. On a essayé de l’éviter, mais on l’a eu… On va se reposer et essayer de faire encore mieux face à Chambéry (mercredi)”, a déclaré Nedim Remili au site officiel du club. “Ce road trip nous permet de vivre de nouveaux moments ensemble. On est loin de nos familles, ce n’est pas facile, mais ces moments sont importants pour le groupe. On va essayer de s’organiser des soirées tranquilles, en regardant des films par exemple. On peut aussi profiter du beau temps. Mais on reste focus sur notre handball pour bien préparer le match, face à une équipe qui a posé des problèmes à plusieurs formations.”