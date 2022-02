Ligue 1 – Le PSG creuse l’écart en tête du championnat

Après chaque journée, le PSG se rapproche un peu plus du 10e titre de champion de France de son histoire. En effet, après leur défaite face au FC Nantes (1-3) il y a une semaine, les Rouge & Bleu se sont relancés devant leur public grâce à une victoire contre l’AS Saint-Etienne (3-1), à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1. Un succès obtenu grâce à un grand Kylian Mbappé, auteur d’un doublé et d’une passe décisive. Surtout, le club de la capitale a profité des contre-performances de ses poursuivants pour creuser l’écart en tête du classement avec 15 points d’avance sur son dauphin. Opposé à Troyes, l’OM a concédé le match nul en toute fin de match (1-1) et n’a pas profité du faux pas de l’OGC Nice pour prendre de l’avance au classement. En effet la veille, les Aiglons ont également partagé les points avec le RC Strasbourg de Kévin Gameiro (0-0).

Dans les autres résultats marquants de la journée, l’AS Monaco a été renversée en fin de match par le Stade de Reims (1-2) tandis que l’OL s’est incliné sur sa pelouse (0-1) face au LOSC. Les Gones se sont notamment vu refuser un but de Lucas Paqueta en fin de match pour une supposée faute sur le portier lillois, Leo Jardim. Une décision arbitrale qui a valu des critiques de la part de Peter Bosz et Jean-Michel Aulas. À noter que le club de la capitale est la seule équipe à s’être imposée à domicile lors de cette 26e journée de championnat. Pour leur prochain match, les Parisiens affronteront l’OGC Nice ce samedi 5 mars à l’Allianz Riviera (21h sur Canal Plus Décalé).

Avec 56 buts marqués, le PSG est toujours la meilleure attaque de Ligue 1 devant le Stade Rennais (51) et le RC Strasbourg (48). Concernant le classement de la meilleure défense du championnat, les Rouge & Bleu (23 buts encaissés) sont derrière l’OGC Nice (21). L’Olympique de Marseille complète le podium (24).

Résultat 26e journée de Ligue 1

Montpellier HSC / Stade Rennais (2-4)

RC Strasbourg / OCG Nice (0-0)

PSG / ASSE (3-1)

AS Monaco / Stade de Reims (1-2)

Angers SCO / RC Lens (1-2)

Stade Brestois / FC Lorient (0-1)

Clermont Foot / Girondins de Bordeaux (1-1)

FC Metz / FC Nantes (0-0)

Troyes / OM (1-1)

OL / LOSC (0-1)

Classement Ligue 1