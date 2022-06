El Chadaille Bitshiabu : « Jouer le plus de minutes possible »

Au PSG depuis 2017, El Chadaille Bitshiabu est en train de se faire un nom dans la cour des grands. Un profil atypique (défenseur central, gauche, 1m96) du haut de ses 17 ans, le titi parisien s’est confié au micro de Telefoot sur ses débuts avec un ballon et ses ambitions : « C’est vrai que depuis tout petit je regarde le foot. C’est depuis tout petit que je rêve de faire du foot, que mon ambition est d’être footballeur professionnel. Au début c’était juste de l’amusement, après c’est devenu plus qu’une passion. C’est devenu une motivation, je m’y sens bien. Quand je joue au foot je me sens bien, j’oublie tous les problèmes, je suis dans ma bulle, je suis bien« . Bitshiabu s’est ensuite confié sur le moment de sa vie où l’ambition s’est affirmée : « Et quand j’ai commencé à rentrer dans des clubs comme l’ACBB, c’est la que j’étais dans l’ambition d’être footballeur professionnel« .

« Dès que j’ai marqué même moi j’étais surpris »

Récent vainqueur de l’Euro U17 avec les Bleuets, Bitshiabu est revenu sur le bonheur d’avoir remporté ce titre : « Je pense que j’ai fais un bon Euro, j’ai donné de moi-même pendant tous les matchs, et franchement je suis très très content du résultat qu’on a pu faire, c’est que du bonheur« . Pour ce trophée, le défenseur parisien et ses partenaires on du passer l’obstacle des demies finale à la séance des tirs au but face au Portugal, et le titi s’est chargé du dernier penalty : « C’est très très rare que je tire les penaltys, à ce moment-là le coach a demandé qui serait le sixième tireur, et je me suis désigné. Je sais pas pourquoi mais c’était … dès que l’arbitre a dit que c’était à moi de tirer, je me suis avancé, j’ai tiré et c’était la fête dans ma tête. Dès que j’ai marqué même moi j’étais surpris dans le sens où j’étais qualifié pour la finale en fait. Ca veut dire que c’était vraiment … waw«

Les sollicitations ? « J’écoute, mais ça va pas plus loin »

Désormais en vacances, avec le titre de champions d’Europe U17 et celui de champion de France avec le PSG, le défenseur central sait qu’il est et sera sollicité : « Franchement je ne me met pas la pression. C’est sur qu’il y a beaucoup de personnes qui vont venir me solliciter, je leur dis ‘merci’ et j’écoute, mais ça va pas plus loin. Je reste concentré sur moi-même, avec ma famille, mes proches. Tout dépend de ton entourage, si t’es bien entouré, normalement ça doit bien se passer« .

Celui qui a disputé 3 matchs en professionnel avec son club formateur est revenu sur ses débuts avec les grands : « Beaucoup d’émotions au début, parce que c’est un nouveau monde. C’est un monde professionnel, il faut vite s’adapter, vite intégrer ce groupe. Ils m’ont bien mis à l’aise, c’est grâce à eux que j’ai pu acquérir une certaine maturité aussi. que ce soit à l’entraînement ou en dehors. Et c’est très important d’être avec des personnes qui ont déjà un très grand vécu dans le football pour pouvoir progresser aussi« . Si l’idée de côtoyer les grands noms qui composent l’effectif du PSG peut parfois causer du tort aux jeunes joueurs, lui a la tête sur les épaules et ne laisse pas le côté « fan » prendre le dessus : « Non ! Moi j’arrive à faire la part des choses direct. J’ai su que j’étais pas là pour me faire des copains, j’étais là pour mon métier à moi« .

« Jouer le plus de minutes possible »

Peu connu du grand public, El Chadaille Bitshiabu se décrit : « Je suis plutôt un défenseur assez serein. Techniquement, je suis assez propre dans le jeu, j’ai une qualité de relance pas mal aussi. Dans les duels je réponds présent. J’ai encore beaucoup de marge devant moi, je continue à travailler tous les jours« . Et pour travailler tous les jours, le jeune joueur ne manque pas de matière, notamment à ses côtés, avec des joueurs qu’il évoque quand on lui demande s’il a des inspirations à son poste : « Oui il y en a plusieurs. Dans mon club déjà, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Sergio Ramos, parce qu’ils sont devant moi, on s’entraîne ensemble. Regarder tout ce qu’ils font, tout ce qui est tactique, mental … . Quand tu as ces joueurs là avec toi, au quotidien en plus, c’est que du positif« .

Protagoniste de ces dernières et prochaines années au PSG, Kylian Mbappé est un proche du natif de Villeneuve-Saint-Goerges (94), qui confie : « On a une très bonne relation, on échange régulièrement, et c’est comme un grand frère pour moi. On parle de tout et de rien, il me conseille sur tout ce qui est sur le terrain, il m’encourage. Si c’est lui qui te dis ça, c’est que c’est très bien, il faut que tu continue à progresser« . A l’aube de la saison 2022-2023, El Chadaille Bitshiabu peut saisir les opportunités qui s’offriront à lui sous le maillot Rouge & Bleu, il en a conscience, et a une réponse bien claire concernant les objectifs pour le prochain exercice : « Ca sera de jouer le plus de minutes possible, et de gagner le plus de titres possible aussi« .