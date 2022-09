PSG / Juve : Une partition à enjeux

Le PSG n’est plus qu’à quelques heures de son entrée en lice en Ligue des Champions, et de son match face à la Juventus Turin. Pour leur première sortie sur la scène européenne, les Rouge & Bleu vont faire face à un adversaire inédit en match officiel sous l’ère QSI. Une rencontre qui sur le papier n’est que très peu alléchante tant les turinois sont en difficulté dans le jeu, mais n’en demeure pas moins intéressante pour les supporters et observateurs du club de la capitale, et ce, pour différentes raisons. C’est en ce sens que Canal Supporters s’est penché sur les enjeux de ce Paris Saint-Germain – Juventus Turin.

En chœur pour entrer dans l’histoire

Christophe Galtier est le premier coach du PSG sous l’ère QSI qui aura l’occasion d’être sur le banc et affronter la Juventus Turin. Les deux écuries ne se sont plus affrontées depuis le mercredi 5 février 1997 et le match retour de la Supercoupe d’Europe perdu 3-1 par les parisiens. Au-delà de ce dernier rendez-vous en match officiel, le champion de France en titre s’est dressé à huit reprises face aux Bianconeri en un plus de 50 ans. Les confrontations sont largement en faveur des Turinois qui l’ont emporté six fois, et ont fait deux matchs nuls contre le PSG. Si depuis le début de cette saison 2022-2023, et même la fin de l’exercice précédent, beaucoup parlent de « séries » à préserver, en voilà une à laquelle il faudra mettre fin. Une manière pour le collectif Rouge & Bleu de s’inscrire dans l’histoire, et de laver l’affront de ses couleurs.

La Juventus Turin semble être en difficulté dans le jeu en ce début de saison, nul doute que le club de la Vieille Dame demeure une institution sur le Vieux Continent. C’est en ce sens qu’une victoire des parisiens aujourd’hui, permettrait de surfer sur ce début de saison, et faire le plein de confiance pour ce marathon, sous forme de sprint, qui s’achèvera à la Coupe du Monde 2022. Les hommes de Christophe Galtier ont l’occasion de s’offrir un succès face à une grosse écurie européenne, qui sera la rencontre la plus prestigieuse pour le club de la capitale. Si l’on peut aisément s’accorder pour dire que le PSG ne va pas affronter la plus grande Juve du 21e siècle, il n’en demeure pas moins qu’une victoire aujourd’hui au Parc des Princes serait plus qu’utile sur le plan sportif, mais aussi dans les têtes.

De son côté, le coach turinois, Massimiliano Allegri arrive à Paris en parlant d’une rencontre qui n’est pas « déterminante » pour son club selon lui : « Le PSG ? Soyons réalistes, le match à gagner est celui à domicile contre Benfica« , a-t-il déclaré dans la foulée de dernier match de son équipe, face à la Fiorentina (1-1). Le technicien italien semble déjà faire ses comptes à l’aube de la phase de poules de Ligue des Champions. Une déclaration qui peut laisser penser que les turinois seront fidèles aux idées de jeu de leur entraîneur, ce qui laisserait le PSG faire face à une équipe à vocation défensive dans ses intentions, et un bloc compact. Une physionomie de match qui peut s’avérer être un réel challenge pour Neymar et compères.

Une physionomie toute dessinée ?

Si les critiques affluent autour de la Juventus Turin, les faits sont un peu moins durs pour les hommes de Massimiliano Allegri. Lorsque l’on se penche sur cette Juve version 2022-2023, les difficultés à faire du jeu sont difficilement réfutables. Cependant, quand on connaît le pragmatisme de l’homme sur le banc des Bianconeri, les regards peuvent se tourner vers tout autre chose que ce que peuvent faire ses joueurs sur le rectangle vert. On constate que, depuis le début de la saison, le club de la Vieille Dame a disputé cinq rencontres en Serie A, et ne compte aujourd’hui aucune défaite. En effet, les Turinois ont remporté deux rencontres et fait trois matchs nuls. Les points ont chaque fois été partagés à l’extérieur, à l’exception du 1-1 au Juventus Stadium face à l’AS Roma de José Mourinho. De plus, il faut noter qu’en cinq rencontres, la Juve n’a encaissé que deux buts, ce qui en fait actuellement une des meilleures défenses d’Europe.

Avec ces éléments, il sera curieux de s’attarder sur ce que Christophe Galtier mettra en place afin de déjouer les plans de son homologue transalpin. La direction tactique que peut rapidement prendre cette rencontre permettra au technicien français de faire parler ses idées et les faire triompher face à un tacticien comme peut l’être Massimiliano Allegri. Pour le Paris Saint-Germain le milieu de terrain sera, comme souvent lors des grandes joutes, le secteur de jeu qui donnera le ton. C’est en ce sens que Vitinha pourrait s’installer un peu plus confortablement dans son fauteuil de titulaire aux côtés de Marco Verratti. Le Portugais devra se montrer à son avantage comme souvent depuis son arrivée au PSG. Pour sa deuxième campagne de Ligue des Champions et sa première sorite européenne en Rouge & Bleu, le numéro 17 parisien a l’occasion de répondre aux doutes qui l’entourent concernant sa capacité à se mettre au niveau des grands rendez-vous. L’adversaire qu’est la Juventus Turin pourrait lui faciliter la tâche tant le pressing ne devrait pas être des plus importants, une physionomie de match qui ne pourrait que lui être bénéfique pour une première rencontre internationale avec le Paris Saint-Germain.

Image : psg.fr

Cependant, le PSG sous la houlette de Galtier peut offensivement compter sur ses deux joueurs de couloirs que sont Nuno Mendes et Achraf Hakimi, deux joueurs qui peuvent avoir une importance particulière notamment pour faire face à un bloc comme celui des turinois. Le Portugais et le Marocain pourraient s’efforcer à étirer le jeu sur leur couloir respectif. Enfin, le trio Messi, Mbappé et Neymar devra également faire preuve de créativité et redoubler les combinaisons afin de pas s’empaler dans une défense qui risque d’être rugueuse et ne laisser que très peu d’espace.

Donnarumma, confirmation d’un renouveau ?

En plus des rôles que Christophe Galtier confiera à ses joueurs de champ, il faudra être attentif à un homme en particulier : Gianluigi Donnarumma. La dernière fois que l’hymne de la plus prestigieuse des compétition européenne a retenti avec l’international italien sur la pelouse, elle résonnait comme un requiem. Cependant, depuis la reprise du championnat, le champion d’Europe 2021 avec la Squadra Azzura semble avoir retrouvé de la confiance, et dissipé les doutes qui planaient au-dessus de sa tête. Il sera tout de même intéressant de surveiller du coin de l’œil les intentions balle au pied de Donnarumma. Car s’il devrait être plutôt à l’aise ce soir face à la Juve tant les Bianconeri ne devraient pas être les plus présents au pressing, son jeu au pied reste problématique dans ses choix et son exécution, comme évoqué sur le site Canal Supporters le 26 août dernier.

Ce premier rendez-vous européen de la saison pour le PSG a tout pour tenir en haleine ses acteurs, mais aussi ses observateurs. Christophe Galtier en chef d’orchestre, ses joueurs Rouge & Bleu devront rendre une partition à la hauteur de l’événement afin de poursuivre un début de saison 2022-2023 qui ressemble à une réussite jusque maintenant. Rien de mieux qu’une soirée européenne au Parc des Princes afin d’obtenir les meilleures notes pour la meilleure des symphonies.