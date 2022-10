Ce lundi matin, Le Parisien a partagé des révélations sur le contrat XXL donné au PSG à Kylian Mbappé pour prolonger. Des informations démenties par le club de la capitale dans un communiqué.

L’actualité du Paris Saint-Germain reste extrêmement agitée, que ce soit d’un point de vue du sportif mais aussi de l’extrasportif. Un joueur concentre pas mal de ces discussions depuis de nombreux mois, un certain Kylian Mbappé. Prolongé en héros le 21 mai dernier, l’international fait parler de lui pour ses performances sur le terrain mais aussi (et surtout) en-dehors. La dernière rumeur en date ? Celle concernant son contrat XXL lors de son extension de contrat avec le Paris Saint-Germain. Une somme de plus de 630 millions d’euros a même été évoquée pour convaincre l’international français de rester dans la capitale française pour deux années supplémentaires plus une en option. Des allégations que le club a tenu à démentir fermement dans un communiqué.

Le club s’interroge sur « le timing » de publication

Les dirigeants parisiens n’ont pas hésité à réagir rapidement et à couper court à toutes rumeurs sur ce dossier dans un communiqué.

« Suite à l’article sensationnaliste publié hier au sujet du Club et l’un de ses joueurs, le Paris Saint-Germain s’inscrit en faux contre le récit et les détails allégués. »

Dans la suite de ce message, le PSG se pose des questions sur la date de mise en ligne de ces écrits : « Le timing de publication interroge à quelques heures d’un important match de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain ne s’abaissera pas à faire plus de commentaire. Chacun au Club se concentre de manière positive sur le prochain match de Ligue des Champions qui aura lieu demain. »

On rappelle que les dernières rumeurs sur l’avenir de… Kylian Mbappé, et ses prétendues envies de départ démenties par le principal intéressé quelques jours plus tard avaient fait grand bruit sur la toile aussi quelques heures avant le dernier match de C1 contre le Benfica Lisbonne.

Le journaliste Fabrizio Romano annonce de son côté que le Paris Saint-Germain envisagerait envisagerait même une action en justice à l’encontre du journal, Le Parisien, suite à l’article publié ce jour.