Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot ; RMC Sport 1), le PSG reçoit le Maccabi Haïfa dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des Champions. Comme c’est de coutume avant un match, Christophe Galtier va se présenter en conférence de presse ce lundi à partir de 17 heures au Parc des Princes. Lors de cette prise de parole, il sera certainement question de l’état de forme du groupe, de la potentielle qualification en huitièmes de final de la Ligue des Champions ou bien encore du sprint final du PSG avant la Coupe du Monde. Le coach parisien sera accompagné de Fabian Ruiz, joueur de plus en plus apprécié par les supporters parisiens et qui pourrait donc être titulaire contre l’équipe israélienne. Une conférence qui sera à suivre ici à partir de 17 heures.