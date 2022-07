Alors qu’il est convoqué pour la première fois avec le PSG dans le cadre du Trophée des Champions (dimanche 20H00), Nordi Mukiele a enfin choisi son nouveau numéro. Le natif de Montreuil, qui a rejoint le Paris Saint Germain pour les quatre prochaines saisons et pour une somme qui avoisinerait les 12 millions d’euros, a opté pour un numéro bien connu des latéraux du PSG.

Après Christophe Jallet, Mukiele succède au numéro 26

Lors de l’annonce du groupe qui voyage pour Tel-Aviv, le PSG a officiellement dévoilé le futur numéro de l’ancien défenseur du RB Leipzig. On connaissait déjà le 17 de Vitinha et l’original 44 Ektike, ce n’était qu’une question de temps avant de connaître celui du joueur de 24 ans. Le polyvalent défenseur français à opté pour le numéro 26 et succède donc à deux anciens latéraux du club, Christophe Jallet (de 2009 à 2014) et Boukary Dramé (de 2005 à 2007). Le verra-t-on ce week-end avec le Paris Saint-Germain ? Réponse dans les prochains jours.