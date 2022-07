Quel Lionel Messi pour sa deuxième saison au PSG ?

L’été dernier, Lionel Messi avait quitté le FC Barcelone après plus de 20 ans au sein du club. Les difficultés financières de l’équipe catalane ne lui avaient pas permis de prolonger dans son club de toujours. Il avait alors rejoint le PSG avec un contrat de deux ans à la clé. Des retrouvailles avec Neymar et une association avec Kylian Mbappé qui a fait saliver les supporters parisiens. Mais sa première saison a été décevante, la Pulga étant très loin de ses standards habituels (34 matches, 11 buts, 14 passes décisives).

Un Messi très en forme au Japon

Ce vendredi, le Parisien se demande si l’on va retrouver le vrai Lionel Messi pour sa deuxième année au PSG. Selon le quotidien, le numéro 30 du PSG « s’est révélé le Parisien le plus en forme » lors de la tournée au Japon. « Le plus à l’aise, aussi, dans le jeu. Son retour à son poste de prédilection, dans un rôle de « distributeur de caviar quatre étoiles », a déjà convaincu tous les observateurs qu’il n’avait rien perdu de sa vista et de sa science de la passe. » Le quotidien francilien indique également qu’un côté revanchard accompagnera très certainement Lionel Messi pour sa deuxième saison au PSG. Au Japon, il « a traversé les dix jours de préparation en terres nippones avec le sourire aux lèvres et une joie de vivre évidente.«