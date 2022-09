Le PSG écrase le Maccabi Haifa en Youth League

Les jeunes pousses parisiennes continuent leur bonne lancée en Youth League, après avoir battu 5 à 3 la Juventus de Turin la semaine dernière, c’est au tour du Maccabi Haifa de subir la loi de la formation de Zoumana Camara. Malgré l’absence de quelques cadres partis faire le déplacement avec les pros, les titis ont complètement maîtrisé la rencontre.

Le PSG déroule et marque à nouveau 5 buts !

La rencontre démarre sur les chapeaux de roue puisqu’il aura fallu attendre à peine la 15e minute pour que les Rouge et Bleu prennent l’avantage avec deux buts inscrits par l’intermédiaire de Noha Lemina d’une jolie frappe croisée au sol et Ismael Gharbi, qui, après avoir récupéré le ballon, sert Ilyes Housni qui lui remise avant de tromper le portier israélien. Le même Ismael Gharbi marquera un doublé sur penalty à la 50e (3-0). La rencontre est globalement gérée par le club de la capitale qui attendra après l’heure de jeu pour définitivement s’envoler dans le match, notamment grâce au doublé de Lemina servi par Yoram Zague, l’ailier enroule une magnifique frappe pied gauche au fond des filets, 4-0. Ilyes Housni participera à la fête et inscrit sa 3ème réalisation en 2 rencontres. L’attaquant parisien part du milieu de terrain, dribble le gardien et croise sa frappe dans le but vide. À noter, une nouvelle fois l’entrée en jeu d’Ethan Mbappé (66e).

Après un deuxième succès en autant de rencontre, et 10 buts inscrits, les titis parisiens commencent de la meilleure des manières cette campagne de Youth League. Rendez-vous le 5 octobre prochain du côté de Benfica pour la 3e journée de la compétition européenne.