Pour le compte de la deuxième journée des phases de poule de Ligue des Champions, le PSG affronte le Maccabi Haïfa. L’occasion pour les parisiens d’enchaîner un sixième match en moins de trois semaines. Ce paramètre est à prendre en compte pour Christophe Galtier au moment de concocté son onze de départ ce mercredi.

Cette rencontre de Ligue des Champions face à un adversaire à la portée du PSG pourrait être l’occasion pour l’entraîneur du club de la capitale d’effectuer quelques changements dans son onze de départ. Si l’absence de Presnel Kimpembe est actée pour au moins de six semaines, Danilo Pereira devrait prendre sa place dans la ligne de trois de l’arrière garde Rouge & Bleu. En plus de ce changement forcé par la déchirure de l’ischio-jambier de la cuisse gauche du champion du monde 2018, c’est sur le flanc droit que du changement devrait être effectué. En effet, selon nos confrères d’RMC Sport, Nordi Mukiele devrait prendre la place d’Achraf Hakimi. L’international marocain a tout simplement disputé toutes les rencontres depuis le début de la saison, et serait donc mis au repos ce soir face au Maccabi Haïfa, avec la rencontre de ce dimanche 18 septembre face à l’OL en ligne de mire.

L’occasion pour Nordi Mukiele de grappiller du temps dans le couloir droit, lui qui avait pour habitude d’entrer en jeu à la place de l’ancien de l’Inter Milan ou encore de Sergio Ramos dans la défense à trois. C’est sur le flanc droit que l’ex joueur du RB Leipzig exprimera au mieux ses qualités. Le numéro 26 parisien arrivé lors de ce mercato estival 2022, pourrait donc connaître sa première titularisation en Ligue des Champions avec le maillot Rouge & Bleu sur le dos, après être en jeu la semaine dernière pour les vingt dernières minutes face à la Juve.