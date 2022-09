Le marché des transferts a fermé ses portes, cependant le PSG continue d’agiter les rumeurs et informations sur ce terrain. Si le club de la capitale s’est montré actif concernant les arrivées et départs de joueurs tout au long de cet été 2022, c’est désormais un dirigeant qui pourrait être protagoniste d’une opération du Paris Saint-Germain avec un autre club.

Intronisé de manière officielle au PSG le 10 juin dernier, Luis Campos pourrait ne pas s’éterniser sous les cieux parisiens. Celui qui occupe officiellement le poste de conseiller du football au Paris Saint-Germain, travaille en parallèle en Liga, auprès du Celta Vigo. C’est cet aspect « occasionnel » qui range le dirigeant portugais sur les tablettes de Chelsea afin de s’installer en tant que directeur sportif, poste vacant du côté des Blues. En effet, depuis quelques jours, les derniers échos médiatiques affirment que la piste est bien réelle outre-Manche. Aujourd’hui, c’est le média britannique Evening Standard qui avance des négociations intensives entre Luis Campos et Chelsea. En plus du Lusitanien, le club de Londres serait également sur la piste menant à Christoph Freund, directeur sportif du RB Salzbourg. Cependant, l’Evening Standard affirme que Chelsea pourrait avancer ses pions dans les deux dossiers tant la nouvelle direction londonienne souhaite repenser la façon de travailler en interne.

Une opération compliquée

Celui qui a passé un peu plus de trois ans dans le nord de la France au LOSC en tant que directeur sportif est décrit comme un réel bâtisseur, à l’image de ce qu’il a pu faire chez les Dogues ou encore sur Le Rocher avec l’AS Monaco. En ce sens, associé au Paris Saint-Germain à Christophe Galtier, le voir plier bagage de si tôt serait une réelle surprise, et un coup de frein pour le projet et la nouvelle page de l’histoire récente du club de la capitale. Malgré l’aspect « occasionnel » de sa mission au PSG, Luis Campos semble pleinement investi. Pour rappel, le dirigeant de 58 ans a imposé sa patte à l’occasion de son premier mercato en tant que parisien, avec des pistes qu’il a lui-même lancée et conclu. Par ailleurs, la poste proposée par Chelsea selon l’Evening Standard ne colle pas à son travaille actuellement. En effet, Luis Campos occupe davantage un poste de conseiller plutôt que directeur sportif. Si les tâches ne diffèrent guère, cela permet au dirigeant portugais de cumuler les mandats, comme il le fait entre le PSG et le Celta Vigo aujourd’hui.