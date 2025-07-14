Le PSG en pleine réflexion pour améliorer sa profondeur de banc

Après une saison 2024-2025 historique, le PSG va désormais entamer le nouvel exercice dans la peau de l’équipe à battre. Et pour répondre à ce nouveau statut, la direction parisienne planche sur les améliorations à apporter à l’effectif de Luis Enrique.

La lourde défaite en finale de Coupe du monde des clubs face à Chelsea (3-0) ne changera pas le constat final. Auteurs d’un quadruplé historique, avec sa première Ligue des champions glanée, les Rouge & Bleu ont conquis le monde du football grâce à leur jeu. Devenue l’équipe à battre, la direction parisienne devra plancher sur les améliorations à apporter à l’effectif de Luis Enrique pour la saison 2025-2026.

La défense, l’un des gros chantiers de l’été

Et au bout d’un exercice 2024-2025 intense, la profondeur du groupe parisien fait débat en raison de l’écart était trop important entre les titulaires et les remplaçants. Le coach parisien a axé sa rotation autour de 14-15 joueurs et certains éléments comme Lee Kang-In et Gonçalo Ramos ont vu leur temps de jeu se réduire au fil de la saison. Ainsi, selon les informations de L’Equipe, « pour garder sa compétitivité et éviter une avalanche de blessures l’an prochain, Paris pourrait avoir besoin, un peu plus que prévu, de se régénérer. » Les besoins au poste d’axial ont été ciblés à l’image du dossier Illya Zabarnyi. Mais avec les envies de départ de Lucas Beraldo, l’état physique de Presnel Kimpembe et un Lucas Hernandez qui n’entend pas de refaire une saison avec ce statut de remplaçant, le club parisien aurait au moins besoin de deux centraux lors de ce mercato estival. L’évolution du jeune Noham Kamara (18 ans) sera également intéressante à suivre. Si la situation de Gianluigi Donnarumma reste toujours flou à un an de la fin de son contrat, « pour Matveï Safonov, qui trouve le temps long, et Arnau Tenas, la situation pourrait aussi évoluer. » Concernant les latéraux, Nuno Mendes et Achraf Hakimi n’ont pas de doublure fiable. Les différents bricolages de Luis Enrique à ce poste (Warren Zaïre-Emery, João Neves et Senny Mayulu) ne sont pas des solutions fiables tandis que Nordi Mukiele, de retour de prêt, doit trouver une porte de sortie pour cet été. Au sein de son centre de formation, le PSG dispose du talentueux David Boly (16 ans) pour le poste de latéral droit, « mais en attendant, les besoins sont évidents », précise L’E.

Dans l’entrejeu, le trio João Neves, Vitinha et Fabian Ruiz a brillé en 2025 et les champions d’Europe possèdent des alternatives crédibles avec Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu, en qui le staff parisien croit beaucoup. Mais la question se pose pour le recrutement d’un milieu au profil différent « La domination, dimanche, de Moisés Caicedo, a ainsi rappelé le déficit athlétique. Les décideurs, eux, aimeraient ajouter de l’expérience dans l’entrejeu. Avec un profil de haut niveau comparable au Munichois Joshua Kimmich (30 ans, sous contrat jusqu’en 2029). » Enfin, pour l’attaque, Luis Enrique dispose de quatre attaquants de haut niveau en la personne d’Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola et Désiré Doué. Concernant Gonçalo Ramos, la tendance n’est pas à un départ pour le moment. Cependant, Luis Campos continue à scruter le marché des numéros 9. Par exemple, le dirigeant portugais maintient ses contacts avec l’entourage de Victor Osimhen (Napoli), qui est proche de rejoindre Galatasaray, ou encore avec l’ailier Rafael Leão (AC Milan). « Le profil de l’attaquant polyvalent recherché n’a pas filtré avec précision. Mais en attendant l’émergence du prometteur Ibrahim Mbaye (17 ans), un besoin se fait ressentir », conclut le quotidien sportif.