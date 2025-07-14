Après un premier drop qui aura dépassé toutes nos attentes et de nombreuses demandes de réassort, nous avons décidé de vous proposer de nouveau notre t-shirt exclusif « Paris European Tour 25 » suite à la victoire historique du PSG en Ligue des Champions !

Ce t-shirt rend hommage à un moment d’ores et déjà gravé dans le cœur de tous les supporters. Un design sobre et puissant : au dos, toutes les dates des victoires et les villes des clubs adverses battus pour marquer le parcours historique de Paris vers la gloire. Notez que le t-shirt est en édition limitée jusqu’au JEUDI 17 JUILLET À MIDI.

Pour cette nouvelle sortie, nous vous proposons aussi une version blanche, qui est parfaite pour les beaux jours de l’été parisien !

Dernière surprise, en achetant un de nos t-shirts, vous aurez aussi la possibilité de remporter le nouveau maillot domicile du PSG pour la saison 2025/2026 grâce à un ticket d’or qu’on glissera dans l’une des commandes !!

Soyez donc à l’affût ces prochains jours afin de bénéficier de cette pièce qui restera, sans aucun doute, dans l’histoire de cette épopée européenne avec le sacre au bout.

Le t-shirt