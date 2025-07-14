Design sans titre 1

Retour de notre teeshirt exclusif « Paris European Tour 25 » avec une version blanche !

Photo de Redaction Redaction Suivre sur Twitter 14 juillet 2025

Après un premier drop qui aura dépassé toutes nos attentes et de nombreuses demandes de réassort, nous avons décidé de vous proposer de nouveau notre t-shirt exclusif « Paris European Tour 25 » suite à la victoire historique du PSG en Ligue des Champions !

Ce t-shirt rend hommage à un moment d’ores et déjà gravé dans le cœur de tous les supporters. Un design sobre et puissant : au dos, toutes les dates des victoires et les villes des clubs adverses battus pour marquer le parcours historique de Paris vers la gloire. Notez que le t-shirt est en édition limitée jusqu’au JEUDI 17 JUILLET À MIDI. 

Pour cette nouvelle sortie, nous vous proposons aussi une version blanche, qui est parfaite pour les beaux jours de l’été parisien !
Dernière surprise, en achetant un de nos t-shirts, vous aurez aussi la possibilité de remporter le nouveau maillot domicile du PSG pour la saison 2025/2026 grâce à un ticket d’or qu’on glissera dans l’une des commandes !!

Soyez donc à l’affût ces prochains jours afin de bénéficier de cette pièce qui restera, sans aucun doute, dans l’histoire de cette épopée européenne avec le sacre au bout.

Le t-shirt

  • 100% coton / Lavage à 60 degrés
  • Coupe unisexe
  • Quantité limitée – disponible jusqu’à épuisement des stocks.
  • Livraison à domicile ou en point relais, à votre convenance
  • Vente ouverte du 6 au 17 Juillet uniquement. Expéditions à partir du 24 Juillet.

