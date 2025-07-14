Mercato – Vers un prêt de Gabriel Moscardo au SC Braga ?

Présent avec le groupe du PSG lors de cette Coupe du monde des clubs, le milieu brésilien, Gabriel Moscardo, va une nouvelle fois être prêté durant ce mercato estival.

Plombé par des blessures depuis un an et demi, Gabriel Moscardo n’a pas encore véritablement lancé sa carrière en Europe. Après un prêt peu concluant du côté du Stade de Reims la saison passée (10 matches toutes compétitions confondues, 256 minutes, 1 but), le Brésilien de 19 ans ne devrait pas rester chez les Rouge & Bleu cet été.

Une option pour prolonger le prêt jusqu’en 2027

Encore sous contrat jusqu’en 2028 avec les champions d’Europe, l’ancien joueur du Corinthians a plusieurs écuries sur ses rangs dont les clubs sévillans, le Real Betis et le FC Séville. Mais, une formation a, semble-t-il, pris une longueur d’avance dans ce dossier, selon les dernières informations de la presse portugaise. En effet, comme le rapporte O Jogo, Gabriel Moscardo devrait prochainement s’engager sous la forme d’un prêt du côté du SC Braga. Des négociations facilitées par QSI, actionnaire des deux clubs. Une information également confirmée par A Bola qui rajoute qu’une option pour prolonger le prêt du joueur jusqu’à juin 2027 pourrait être intégrée dans le deal entre les deux formations. À ce jour, Braga semble être la destination la plus probable pour le milieu brésilien, conclut le média portugais.