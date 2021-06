Le PSG serait en pôle position pour Sergio Ramos (AS)

Depuis l’annonce de son départ du Real Madrid mercredi dernier, l’avenir de Sergio Ramos est lié au PSG selon certains médias. En effet comme évoqué par AS ce dimanche, le défenseur central de 35 ans a de “bonne chance de jouer” chez les Rouge et Bleu la saison prochaine. Et ce lundi soir, le quotidien madrilène indique même que le PSG serait en pôle position dans ce dossier. Outre le club français, le quadruple vainqueur de la Ligue des champions aurait deux offres de Premier League : Manchester City et Manchester United. Cependant comme le confirme AS, l’offre parisienne “est financièrement supérieure.”

Outre l’aspect financier, le club de la capitale française proposerait un contrat de deux ans à Sergio Ramos, “exactement ce que recherchait le capitaine de l’équipe espagnole”, précise le journal madrilène. De plus, la ville de Paris serait une destination idéale pour le natif de Camas et sa famille. “Quelques heures après la conférence de presse d’adieu de Sergio Ramos, il y avait déjà eu diverses approches entre divers membres du PSG et le défenseur”, conclut le journaliste espagnol, Andrés Onrubia.

Statistiques 2020-2021 de Sergio Ramos*

Liga : 15 matches disputés (1.276 minutes) – 2 buts

: 15 matches disputés (1.276 minutes) – 2 buts Ligue des champions : 5 matches disputés (424 minutes) – 2 buts et 1 passe décisive

: 5 matches disputés (424 minutes) – 2 buts et 1 passe décisive SuperCoupe d’Espagne: 1 match disputé (90 minutes)

*Source : Transfermarkt