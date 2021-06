Ramos intéressé par une arrivée au PSG (AS)

Après 16 ans sous le maillot du Real Madrid, Sergio Ramos va quitter le club madrilène libre de tout contrat, lui qui n’a pas trouvé d’accord avec ses dirigeants pour prolonger l’aventure. Ce midi, dans une conférence de presse émouvante, l’international espagnol a expliqué qu’il ne savait pas de quoi son avenir sera fait. Ce jeudi soir, AS fait un point sur ce dossier. Et selon les informations du quotidien sportif madrilène, le défenseur central (35 ans) aurait été proposé au PSG ces dernières heures. Ses agents auraient fait savoir aux dirigeants parisiens que Ramos était intéressé pour rejoindre la capitale française. Il y a plusieurs points pour accréditer ce choix. Une fiscalité plus avantageuse en France, qu’en Espagne, la proximité géographique mais également certaines connaissances au sein de l’effectif parisien (Navas, Bernat, Herrera, Sarabia, Sergio Rico, Di Maria). As indique également qu’il aimerait évoluer sous les ordres de Mauricio Pochettino.

Selon nos informations, le PSG est dans la short-list pour l’attirer et négocie avec lui depuis plusieurs semaines.