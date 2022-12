Le PSG enregistre les arrivées de trois nouveaux scouts

Alors que la Coupe du Monde 2022 touche à sa fin, le PSG est déjà actif sur le marché des transferts et semble le préparer. En effet, si des joueurs pourraient arriver afin de garnir l’effectif Rouge & Bleu, les dirigeants du club de la capitale enregistrent l’arrivée de trois nouveaux scouts.

Connu pour ses excellents résultats obtenus à l’AS Monaco et Lille en France, Luis Campos semble étendre sa touche sous les cieux parisiens. En effet, le conseiller du football du PSG ajoute trois nouveaux scouts à son équipe de cellule de recrutement. Selon les informations de L’Equipe, c’est le dirigeant portugais lui-même qui aurait choisis les trois nouveaux éléments de ses équipes. Ces derniers seront rattachés à l’équipe première et en charge de repérer les talents susceptibles d’intégrer l’effectif professionnel. Les trois nouveaux scouts du PSG seront également en mission pour repérer les futurs talents dans le monde entier.