Un accord de principe entre Naples et le PSG pour Fabian Ruiz ?

Le PSG continue d’animer le mercato estival. Après les arrivées de Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches, le board parisien travaille depuis plusieurs semaines sur l’arrivée de Fabian Ruiz. Encore sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le Napoli, l’Espagnol de 26 ans ne souhaite pas prolonger son bail et est favorable à un départ dès cet été. Et selon plusieurs sources, son arrivée chez les Rouge & Bleu est proche.

Leandro Paredes, l’élément déclencheur du deal Fabian Ruiz ?

Et comme le rapporte le quotidien AS, Naples négocie « deux opérations importantes » pour son avenir avec le PSG . La première concerne la vente de Fabián Ruiz qui est jugée comme « inévitable » pour ne pas le perdre libre la saison prochaine.Le média nous rapporte que les « Napolitains ont un accord de principe avec le PSG », qui négocie également avec les agents du joueur depuis des jours. Le club italien attendrait cependant que les Parisiens fassent de la place pour le joueur espagnol dans leur effectif avec le départ de Leandro Paredes. Le milieu argentin a déjà un accord complet avec la Juventus et, une fois cette opération bouclée, le PSG pourra concrétiser l’arrivée de Ruiz , contre 25 millions d’euros.

Fabian Ruiz pas convoqué avec Naples

Autre signe d’un départ imminent du joueur vers le PSG, le joueur n’a pas été convoqué avec Naples pour le match face au Hellas Vérone de ce lundi ! Fabrizio Ramano informe qu’un transfert au PSG n’est plus qu’une question de temps et Paris aimerait conclure ce deal dans les prochains jours.