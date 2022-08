Annoncé dans le viseur du Napoli depuis maintenant plusieurs jours, Keylor Navas va encore devoir patienter avant de voir sa situation se décanter.

Si Mauricio Pochettino avait refusé d’établir une hiérarchie claire entre ses deux gardiens, Christophe Galtier a d’emblée fait le choix inverse et a joué carte sur table : Gianluigi Donnarimma sera son portier numéro 1, Keylor Navas son numéro 2. Naturellement, cette situation ne convient pas à l’ancien gardien du Real Madrid ayant déjà mal vécu la venue de l’international italien dans le cadre d’un transfert libre il y a un peu plus d’un an.

En conséquence, sans le pousser dehors pour autant, le PSG ne cherche pas à absolument conserver Keylor Navas. De son côté, Christophe Galtier ne cachait pas jeudi dernier en conférence de presse qu’un départ était bien une possibilité pour son joueur faisant l’objet de sollicitations. « Navas est un grand compétiteur à qui on doit donner beaucoup de respect. Non, il n’accepte pas d’être numéro 2, et heureusement ! Va-t-il partir ? Je sais qu’il a des sollicitations. Il se comporte en très grand pro à l’entraînement », expliquait le coach parisien.

Des détails restent à régler, le salaire est toujours un sujet

C’est dans cette optique que la piste Napoli s’est dessinée pour Keylor Navas. Parallèlement aux négociations entre le PSG et l’écurie italienne pour le transfert de Fabian Ruiz, les deux clubs discutent de la venue du joueur de 35 ans dans l’effectif de Luciano Spalletti, vraisemblablement dans le cadre d’un prêt avec un salaire partagé entre les deux équipe. Plus encore, un accord aurait été trouvé entre Keylor Navas et Naples. Seulement voilà, malgré la venue du directeur sportif napolitain à Paris vendredi dernier, cela fait maintenant quelques jours que le dossier n’avance plus, butant justement sur la question de la prise en charge des émoluments de Keylor Navas actuellement hors budget pour le club italien. Et visiblement, aucun dénouement n’est imminent.

C’est tout du moins ce qu’indique Il Mattino dans son édition de ce mercredi. Le quotidien italien indique effectivement qu’il manque encore « quelques détails » pour que Keylor Navas rejoigne Naples. Pas d’inquiétude néanmoins malgré le temps d’attente, le portier du PSG reste la priorité de l’écurie italienne, il s’agirait simplement de points à régler dans l’opération – sans surprise en lien avec la prise en charge du salaire du Costaricien. En conséquence, quelques jours d’attente pourraient encore être nécessaires avant d’assister au dénouement du dossier.