Le PSG et Navas continuent de négocier, Naples aux aguets

Dans ce mercato estival 2022, le PSG espère continuer de dégraisser dans les quatre derniers jours. Un dossier pourrait se décanter dans cette période, c’est celui de Keylor Navas. Le gardien de but est envoyé à Naples depuis plusieurs semaines, mais l’opération s’étale dans le temps. En cause, la nature de la transaction. En effet, le prêt ou le transfert sec ont été envisagés, mais le Costaricien négocierait actuellement sa rupture de contrat. Cette dernière lui permettrait de s’engager avec le pensionnaire de Serie A librement. Cependant, les négociations afin de casser son contrat perdurent et patinent. Selon les informations de la Corriere dello Sport, c’est cela qui ralentit l’opération. Le président du Napoli, De Laurentiis, serait prêt à offrir un contrat de 6 à 7 millions d’euros à Keylor Navas sur 2 ans. A 35 ans, ce dernier est sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en 2024, et espère perdre le moins possible sur ses indemnités de départ. Le reste à percevoir jusqu’à la fin de son contrat s’élève à près de 18 millions d’euros. Contractuellement, le PSG doit donc verser entre 11 et 12 millions d’euros à son gardien de but.

Cependant, le PSG espère de son côté s’en tirer sans verser la totalité de la somme à Keylor Navas, c’est en ce sens que les négociations s’étalent dans le temps et ralentissent le dossier. La Corriere dello Sport affirme que Naples espère signer le portier costaricien dans les quatre derniers jours du mercato.