Ce dimanche, le PSG reçoit au Parc des Princes l’AS Monaco (20h45 sur Prime Video) pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1 Uber Eats. A quelques heures du coup d’envoi de la rencontre, découvrez l’historique entre les deux clubs, les clés du match et quelques enjeux.

L’histoire entre le PSG et l’AS Monaco

Le premier chiffre historique entre le club de la capitale et celui de la principauté est celui qui relève le nombre de batailles entre les deux. Ce soir, les Rouge & Bleu affronteront les Monégasques pour la 109e fois de leur histoire. Le Paris Saint-Germain est dominé par l’AS Monaco dans le bilan avec 33 victoires, 28 matches nuls et 47 défaites et pour le club de la capitale. Avec 110 rencontres disputées, seul les Girondins de Bordeaux ont joué le PSG plus de fois que le club du Rocher. Cependant, le bilan s’est considérablement inversé lors des 17 derniers matchs entre les deux écuries avec 12 victoires, 2 matchs nuls et seulement 3 défaites pour les Parisiens face aux Monégasques. Ce soir, c’est au Parc des Princes que l’AS Monaco se dresse face au PSG. Le club de la principauté se déplace dans l’antre des Rouge & Bleu en match officiel pour la 51e fois, pour un bilan de 20 victoires, 12 nuls et 18 défaites. Seul trois clubs ont passer le cap symbolique des 50 matchs au Parc des Princes : Bordeaux, Nantes et Marseille.

Les joueurs dans l’histoire de cette rencontre

Au cours de l’histoire et jusqu’aujourd’hui, c’est 36 joueurs qui ont porté les maillots des deux clubs : Jimmy Algerino, Jean-Kévin Augustin, Ali Benarbia, Daniel Bernard, Daniel Bravo, Édouard Cissé, Alain Couriol, Éric Cubilier, Omar Da Fonseca, James Debbah, Abdou Diallo, Youri Djorkaeff, Jean-Pierre Dogliani, Louis Floch, Marcelo Gallardo, Franck Gava, Xavier Gravelaine, Bernard Guignedoux, Ludovic Giuly, Layvin Kurzawa, Yvon Leroux, Mickael Madar, Kylian Mbappé, Jérémy Ménez, Nenê, Alex Nyarko, Christian Perez, José-Karl Pierre-Fanfan, Fabrice Poullain, Bruno Rodriguez, Jean-Louis Rostagni, Jérôme Rothen, Amara Simba, Marco Simone, George Weah et Arthur Zagré.

Image : ouest-france.fr

Le meilleur buteur parisien face à l’AS Monaco est Edinson Cavani avec 15 réalisations. L’ancien parisien devance ainsi Kylian Mbappé (10 buts), Angel Di Maria, Carlos Bianchi (6 buts), Neymar (5 buts) et Amara Diané (4 buts).

Les clés et enjeux du match

Avec trois victoires en autant de rencontres, le PSG s’est placé sur la première marche du podium en ce début de saison. Les Rouge & Bleu ont inscrit 21 buts, contre seulement 3 encaissés. Sur une plus longue série, le Paris Saint-Germain surfe actuellement sur 12 matchs sans connaître la défaite en Ligue 1 Uber Eats (9 victoires – 3 nuls), avec 48 buts inscrits et 12 encaissés. Les parisiens devront également poursuivre une série au Parc des Princes : 23 matches sans défaite (20 victoires – 3 nuls) en championnat. Une série qui perdure depuis le 3 avril 2021 et une défaite à domicile face au LOSC de … Christophe Galtier.

Les rencontres entre le PSG et l’AS Monaco sont souvent prolifiques. En effet, c’est 76 buts qui ont été inscrits sur les 20 derniers matchs entre les deux clubs, soit une moyenne de 3,8 buts par match. La dernière rencontre sans avoir fait trembler les filets de part et d’autre remonte au 1er mars 2015 (0-0 au Stade Louis II). Les projecteurs seront ce soir sur Kylian Mbappé. Le numéro 7 parisien aime affronter son ancien club tant il a inscrit 10 buts lors des 8 derniers matchs face à l’AS Monaco.

Des chiffres dressés par Michel Kollar à retrouver plus en détails sur le site officiel du Paris Saint-Germain.