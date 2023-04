Ce vendredi soir, le PSG se déplaçait sur la pelouse d’Angers dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1 pour creuser davantage son avance en tête du classement. Mission accomplie, et puis c’est tout.

Pour cette rencontre contre la lanterne rouge de la Ligue 1, Christophe Galtier avait décidé d’aligner une défense à 3 avec Marquinhos, Sergio Ramos et Danilo Pereira. Achraf Hakimi occupera le poste de piston droit. Pour remplacer Nuno Mendes, Juan Bernat a été choisi pour démarrer cette rencontre. De retour dans le groupe, Marco Verratti débutait de son côté sur le banc, tandis que Carlos Soler accompagnait Vitinha et Fabian Ruiz au milieu de terrain. Le duo d’attaque est composé de Kylian Mbappé et Lionel Messi.

Sincèrement, on ne va pas faire un pavé sur la pauvreté technique de cette rencontre, qui sera oubliée dès demain. Deux éclairs de génie du duo Mbappé – Messi auront permis au PSG de s’imposer face à de valeureux Angevins qui réduiront le score en fin de rencontre (1-2). Néanmoins en terme d’intensité de jeu, de technique, d’implication, on était proche du néant. Et pendant ce temps-là, Christophe Galtier nous annonçait fièrement ce jeudi en conférence de presse que les titis allaient avoir du temps de jeu « s’il y avait possibilité ». Bitshiabu et Zaire-Emery auront joué la bagatelle de 5 minutes, face à la LANTERNE ROUGE. Voilà, voilà.

Live

00′ Bienvenue à tous ! Nous sommes à quelques minutes du coup d’envoi de la rencontre entre le PSG et le SCO d’Angers. Comment sentez-vous ce choc des extrêmes ?!

1′ C’est parti dans ce match ! Allez Paris !

3′ Le PSG a le monopole du ballon dans ce début de match

4′ Quelle occasion pour les Angevins qui loupent un face à face, bien sorti par Donnaruma. Ça commence bien…

9′ BUUUUUUUUT DE KYLIAN MBAPPÉ !!! IL CONCLUT UNE BELLE ACTION COLLECTIVE MAGNIFIQUEMENT MENÉE PAR LEO MESSI !! 1-0

15′ Les Angevins arrivent quand même à avoir des situations chaudes dans la surface de réparation

20′ Nouvelle belle combinaison parisienne avec Messi et Mbappé à la conclusion. Cela amène un corner… qui ne donnera rien

25′ ET ÇA FAIT 2-0 ! QUELLE OUVERTURE DE MESSI POUR MBAPPÉ QUI FAIT LA DIFFÉRENCE !!

36′ La très belle frappe de Leo Messi bien boxée par Bernardoni !

42′ Nouvelle frappe angevine, cette fois-ci d’Abdelli… Bien captée par Donnaruma !

45′ C’est la mi-temps au stade Raymond Kopa ! Le PSG mène 2-0 grâce à un doublé de Kylian Mbappé et un très bon Leo Messi !

46′ C’est parti dans cette seconde période !

57′ On ne va pas se mentir, le match est une belle purge

64′ El grande Carlos Soler est remplacé par Marco Verratti qui fait son retour

78′ Toujours pas de trace de jeunes…

85′ WARREN ZAIRE-EMRY VA FAIRE SON ENTRÉE EN JEU !!!

88′ Thioub réduit le score… Quel match immonde

Feuille de match Angers / PSG

32e journée de Ligue 1 Uber Eats – Stade : Raymond Kopa – Diffuseur : Canal + Foot & Canal + 360 – Arbitre : Eric Wattelier – Assistants : Julien Aube et Bastien Courbet – Quatrième arbitre : Benjamin Lepaysant – VAR : Dominique Julien et Pierre Legat.