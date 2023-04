SCO / PSG : Les notes des Parisiens

Le PSG a affronté le SCO d’Angers ce vendredi soir au Stade Raymond Kopa dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1 Uber Eats. Un duel entre le premier et le dernier du championnat de France. Grâce à leur succès (1-2), les Parisiens assoient leur domination au classement et poursuivent leur chemin vers le onzième titre de champion de France de l’histoire du club.

Cette rencontre d’ouverture de la 32e journée de Ligue 1 Uber Eats a respecté la logique. Une logique entre le bon dernier du championnat, une place occupée depuis la 12e journée par le SCO d’Angers, et le leader au classement. Par ailleurs c’est depuis la première journée que le PSG se positionne premier de Ligue 1 Uber Eats. L’occasion pour les hommes de Christophe Galtier de réaliser l’exploit jamais réalisé d’aller décrocher le titre de champion de France en étant leader de la première à la dernière journée. Et cette victoire acquise grâce à la paire Messi – Mbappé sur la pelouse du SCO d’Angers est une des pierres posée pour réaliser cet exploit. L’Argentin a été l’auteur d’une excellente ouverture à l’origine du premier but du Français (9e) avant de lui délivrer une passe décisive tout aussi (voire plus) excellente à la 26e minute. Une ouverture qui envoie Kylian Mbappé sur orbite, au duel face à Paul Bernardoni. L’attaquant du PSG efface le portier français avant de pousser le cuir au fond des filets. Un score acquis au cours du premier acte, avec une possession de balle moyenne frôlant les 70% en faveur du Paris Saint-Germain.

Au retour des vestiaires, les Angevins regagnent la pelouse avec plus d’envie, mais pas assez pour inquiéter les Parisiens. Ces derniers continuent d’être dominants, mais moins tranchants et dangereux dans les trente derniers mètres. Un comportement collectif qui permet aux Scoïstes d’inscrire le but du 1-2 par le biais de Sada Thioub. Un but à l’image de la seconde période des Rouge & Bleu, et de ce manque d’envie.

Les notes des Parisiens

Donnarumma 6 – Marquinhos 5, Ramos 6, Danilo 5 – Hakimi 5, Ruiz 2, Vitinha 4, Bernat 4 – Soler 3, Messi 8, Mbappé 7 Verratti 5, Bitshiabu [non noté], Zaïre Emery [5 minutes meilleures qu’une heure de Soler]



Eclipse Soler

Carlos Soler a disputé près d’une heure dans cette rencontre avant de céder sa place à Marco Verratti. Important de le souligner pour ceux n’ayant pas remarquer la présence de l’Espagnol au Stade Raymond Kopa. S’il s’est montré disponible dans le premier quart d’heure, le milieu de terrain du PSG a touché au total 40 ballons pour 12 perdus. Un ratio trop inquiétant pour un élément évoluant dans l’entrejeu du premier de Ligue 1 face au dernier. Carlos Soler devra hausser son niveau de jeu et devenir un autre joueur s’il souhaite donner un autre visage à son aventure parisienne.

Attendez, mais Carlos Soler a perdu… 11 BALLONS sur la mi-temps ?! Hum… 😱#SCOPSG pic.twitter.com/gYpnWcZjmb — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 21, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Il faut sauver le soldat Hugo

Dans les faits à retenir de cette rencontre face au SCO d’Angers, la gestion de son effectif par Christophe Galtier est au moins à questionner. Face au dernier du championnat, en menant deux buts à zéro et sentant (on l’espère) son équiper ramer en seconde période, le technicien français ne semble pas avoir eu le nez creux. Aucune réaction si ce n’est l’entrée de Marco Verratti (un cadre donc facile à faire le changement) à la place de Carlos Soler à l’heure de jeu. Pourtant, le collectif semblait avoir besoin de sang frais notamment sur le front de l’attaque. Auteur d’une première période à souligner, Leo Messi a eu beaucoup de mal au retour des vestiaires à être trouver.

De son côté, Hugo Ekitike continue de ronger son frein sur le banc de touche. L’attaquant de 20 ans n’a plus débuté de rencontre depuis le 11 février dernier (défaite face à l’ASM 3-1) et n’a plus foulé de pelouse depuis sa demi heure de jeu face à l’Olympique Lyonnais (défaite 0-1) le 2 avril dernier. Un manque cruel de temps de jeu pour un jeune joueur de son âge, dont la gestion par son coach reste pour le moins énigmatique. Ce dernier déclarait il y a un peu plus de 24h en conférence de presse d’avant match : « S’il y a la possibilité de faire jouer les jeunes joueurs demain je ne m’en priverai pas« . La question pourrait par ailleurs se poser pour Ismaël Gharbi ou encore Ilyes Housni qui, dans une telle rencontre, pourraient espérer quelques miettes … .