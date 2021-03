Le PSG intéressé par Illan Meslier (The National)

Le PSG semble bien fourni au poste de gardien avec Keylor Navas et Sergio Rico. Mais les Rouge & Bleu s’intéresserait à un gardien français de Premier League, Illan Meslier selon les informations du média The National. Le portier de Leeds aurait tapé dans l’œil de Mauricio Pochettino et il utiliserait sa bonne relation avec Marcelo Bielsa pour tenter de le convaincre de laisser filer l’ancien du FC Lorient. Mais pas sûr que l’entraîneur argentin laisse filer son gardien, puisqu’il est un titulaire indiscutable et réalise de très bonne performance. Une rumeur à prendre donc avec des pincettes.