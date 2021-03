Marca relance les rumeurs autour de Mbappé

Kylian Mbappé ne fait pas que l’actualité pour ses performances sur les terrains. Il fait également la Une des journaux en raison de son avenir. L’attaquant 22 ans – encore sous contrat jusqu’en juin 2022 – est en réflexion sur son avenir. Le PSG aimerait le prolonger alors que le Real Madrid aimerait le récupérer, et pourquoi pas dès cet été. Marca affirme ainsi que le Real Madrid serait confiant quant à la possibilité de signer le numéro 7 parisien mais également Erling Haaland dans les prochains mercatos, rien que ça. En ce qui concerne Mbappé, Marca n’apporte pas de grandes nouveautés, les négociations n’avancent pas entre l’international français et le PSG. La raison selon le quotidien sportif ? Il ne serait pas la star du projet parisien alors qu’il pourrait l’être ailleurs et notamment au Real. Le quotidien sportif madrilène indique également que si un accord n’est pas trouvé d’ici l’ouverture du mercato cet été, le PSG voudra vendre son champion du Monde pour ne pas le perdre libre en 2022. Pour Erling Haaland, le Real Madrid pourrait n’attaquer que lors du mercato 2022. Le Norvégien pourrait poursuivre à Dortmund pour encore emmagasiner de l’expérience et ainsi avoir un meilleur bagage avant de signer dans un très grand club.