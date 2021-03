Mbappé titulaire et Kimpembe sur le banc face au Kazakhstan ? (L’E)

Après son match nul face à l’Ukraine (1-1) ce mercredi, l’Equipe de France affrontera dimanche le Kazakhstan (à Noursoultan), dans le cadre de la deuxième journée des qualificatifs au Mondial 2022. Pour cette rencontre sur une pelouse synthétique, Didier Deschamps devrait réaliser quelques changements. “Didier Deschamps a installé lors du huis clos un onze remanié”, rapporte lequipe.fr. Titulaire face aux Ukrainiens, Presnel Kimpembe devrait débuter la prochaine rencontre sur le banc. Il devrait être remplacé par Clément Lenglet en défense centrale. Enfin, Kylian Mbappé devrait enchaîner et occuper seul la pointe de l’attaque des Bleus, toujours selon le onze possible dévoilé par L’Equipe. L’attaquant parisien serait soutenu par Anthony Martial, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé. Benjamin Pavard, Lucas Hernandez et Kingsley Coman, les trois joueurs du FC Bayern, adversaire du PSG en Ligue des champions, devraient débuter sur le banc.

XI possibles des Bleus selon L’Equipe : Lloris – Dubois, Varane ou Zouma, Lenglet, Digne – P. Pogba, Ndombele ou Lemar – O. Dembélé, Griezmann, Martial – Mbappé.

Présent en conférence de presse ce samedi, le sélectionneur français, Didier Deschamps, a indiqué qu’il avait déjà prévu quelques changements pour cette rencontre face au Kazakhstan. “J’avais déjà prévu qu’il y ait des changements, avec un groupe aussi élargi. Aujourd’hui, il est impossible de faire jouer trois fois en huit jours le même onze. Je ne déciderai que demain (dimanche), parce que j’ai besoin d’avoir le retour des joueurs après le dernier entraînement, et celui du staff médical.”